Але представникам місії цілеспрямовано заважають працювати – в угрупованні «ДНР» бойовикам навіть видали спеціальну інструкцію, як обмежувати пересування патрулів, Дивіться ексклюзивні подробиці.
Як ОБСЄ допомагає фіксувати російську техніку на Донбасі?
Спостерігачі ОБСЄ – єдині представники міжнародної спільноти на окупованому Донбасі. СММ, використовуючи безпілотники, фіксує російську військову техніку на сході України. Але представникам місії цілеспрямовано заважають працювати – в угрупованні «ДНР» бойовикам навіть видали спеціальну інструкцію, як обмежувати пересування патрулів.
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