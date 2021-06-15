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Як ОБСЄ допомагає фіксувати російську техніку на Донбасі?

Як ОБСЄ допомагає фіксувати російську техніку на Донбасі?
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Як ОБСЄ допомагає фіксувати російську техніку на Донбасі?

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Спостерігачі ОБСЄ – єдині представники міжнародної спільноти на окупованому Донбасі. СММ, використовуючи безпілотники, фіксує російську військову техніку на сході України. Але представникам місії цілеспрямовано заважають працювати – в угрупованні «ДНР» бойовикам навіть видали спеціальну інструкцію, як обмежувати пересування патрулів.

Але представникам місії цілеспрямовано заважають працювати – в угрупованні «ДНР» бойовикам навіть видали спеціальну інструкцію, як обмежувати пересування патрулів, Дивіться ексклюзивні подробиці.

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