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США відреагували на риторику Росії щодо України в ОБСЄ: це «обурливо і неправда»

Із відео ОБСЄ: пересування військової техніки на непідконтрольній Україні території Донбасу

Росія в ОБСЄ просуває неправдиву риторику про те, що, буцімто, «гарячі голови» в Києві прагнуть більш широкої воєнної конфронтації на Донбасі, заявляє місія США в ОБСЄ.

«Обурливою» назвали риторику Росії в ОБСЄ (Організації із безпеки та співробітництва в Європі – ред.) в місії США у цій організації.

В місії також нагадали, що перед нагромадженням російських сил на кордоні з Україною, що відбувалось протягом минулих місяців, Росія заявляла про те, що це, буцімто, Київ вдавався до військової ескалації, «натомість, було достатньо доказів одностороннього нагромадження з боку Росії».

«США відзначають стриманість України перед лицем неспровокованої агресії, що триває роками та нещодавньої обурливої риторики, яка є глибоко неправдивою», – зауважила тимчасово повірена у справах США в ОБСЄ Кортні Остріан.

В конфлікті, який підбурює Росія на сході України було вбито 13000 людей, ще десятки тисяч зазнали поранень, більше мільйона мусили полишити домівки, наголосила американська повірена.

Кортні Остріан, тимчасово повірена у справах США в ОБСЄ
Кортні Остріан, тимчасово повірена у справах США в ОБСЄ

«Видається, Росія вважає, що смерті та руйнування, яких вони холоднокровно завдає цивільному населенню на сході України, є прийнятною побічною шкодою в її зусиллях із дестабілізації суверенного сусіда та шкоди Євроатлантичній інтеграції України», – додала Остріан.

У своїй заяві Остріан також висловила занепокоєння через порушення прав людини російською владою в Криму, нагадавши про справу Рефата Чубарова, а також затримання і тортури щодо журналіста Владислава Єсипенка.

У квітні 2021 року голова Ради міністрів ЄС голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що Росія, за його даними, сконцентрувала 150 тисяч своїх військових на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

«І це найбільше переміщення російської армії біля українських кордонів за весь час. Очевидно, що це викликає тривогу… Міністерство оборони (України – ред.) вказує на збільшення кількості загиблих в українській армії порівняно з цими ж датами минулого року, і очевидно, що це дуже тривожна ситуація. Давайте сподіватися, що це переміщення зупиниться і, відповідно до заклику на адресу президента Путіна від, зокрема, канцлерки (Німеччини Анґели – ред.) Меркель та президента (США Джо – ред.) Байдена, ці війська будуть відведені», – додав дипломат.

На Донбасі зафіксовані новітні розробки російської зброї: безпілотник «Форпост», комплекс «Тірада2», танк Т72БЗ, комплекс «Зоопарк-1»., а також заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни, які є на озброєнні лише у Росії.

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