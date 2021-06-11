США відреагували на риторику Росії щодо України в ОБСЄ: це «обурливо і неправда»

Росія в ОБСЄ просуває неправдиву риторику про те, що, буцімто, «гарячі голови» в Києві прагнуть більш широкої воєнної конфронтації на Донбасі, заявляє місія США в ОБСЄ.

«Обурливою» назвали риторику Росії в ОБСЄ (Організації із безпеки та співробітництва в Європі – ред.) в місії США у цій організації.

В місії також нагадали, що перед нагромадженням російських сил на кордоні з Україною, що відбувалось протягом минулих місяців, Росія заявляла про те, що це, буцімто, Київ вдавався до військової ескалації, «натомість, було достатньо доказів одностороннього нагромадження з боку Росії».

«США відзначають стриманість України перед лицем неспровокованої агресії, що триває роками та нещодавньої обурливої риторики, яка є глибоко неправдивою», – зауважила тимчасово повірена у справах США в ОБСЄ Кортні Остріан.

В конфлікті, який підбурює Росія на сході України було вбито 13000 людей, ще десятки тисяч зазнали поранень, більше мільйона мусили полишити домівки, наголосила американська повірена.

«Видається, Росія вважає, що смерті та руйнування, яких вони холоднокровно завдає цивільному населенню на сході України, є прийнятною побічною шкодою в її зусиллях із дестабілізації суверенного сусіда та шкоди Євроатлантичній інтеграції України», – додала Остріан.

У своїй заяві Остріан також висловила занепокоєння через порушення прав людини російською владою в Криму, нагадавши про справу Рефата Чубарова, а також затримання і тортури щодо журналіста Владислава Єсипенка.

У квітні 2021 року голова Ради міністрів ЄС голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що Росія, за його даними, сконцентрувала 150 тисяч своїх військових на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

«І це найбільше переміщення російської армії біля українських кордонів за весь час. Очевидно, що це викликає тривогу… Міністерство оборони (України – ред.) вказує на збільшення кількості загиблих в українській армії порівняно з цими ж датами минулого року, і очевидно, що це дуже тривожна ситуація. Давайте сподіватися, що це переміщення зупиниться і, відповідно до заклику на адресу президента Путіна від, зокрема, канцлерки (Німеччини Анґели – ред.) Меркель та президента (США Джо – ред.) Байдена, ці війська будуть відведені», – додав дипломат.

На Донбасі зафіксовані новітні розробки російської зброї: безпілотник «Форпост», комплекс «Тірада2», танк Т72БЗ, комплекс «Зоопарк-1»., а також заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни, які є на озброєнні лише у Росії.