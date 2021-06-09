У суді в справі MH17 оприлюднили записи розмов бойовиків напередодні в в день трагедії

У Нідерландах у суді в справі про збиття в небі над Донбасом малазійського «Боїнга», що виконував рейс MH17, 9 червня оприлюднені нові записи переговорів, які, як стверджується, вели підконтрольні Росії бойовики. Вони обговорюють перекидання зенітно-ракетного комплексу «Бук» по контрольованій ними території, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Судячи з одного із записів, напередодні катастрофи один з учасників розмови, голова «розвідки» в угрупованні «ДНР» Сергій Дубинський, заявив заступнику командира «батальйону «Схід» Олександру Семенову, що його війська зазнають втрат і терміново потребують ЗРК «Бук».

Відповідно до іншого запису, за кілька годин до трагедії Дубинський з відставним російським офіцером Олегом Пулатовим обговорили відправку «Бука» з Донецька до села Первомайського.

Ще один епізод – переговори, під час яких Дубинський дає вказівки представнику угруповання «ДНР» Леоніду Харченку, як слід транспортувати і охороняти «Бук».

Оприлюднені розмови відбулися 16 і 17 липня 2014 року. За даними слідства, вони були перехоплені Службою безпеки України і передані міжнародній слідчій групі.

9 червня суд відхилив свідчення двох свідків, які раніше втекли з міста Сніжного в Донецькій області і зараз живуть у Росії. Вони заявили, що бачили пуск із району розташування українських військових, з боку населеного пункту Амвросіївка. Слідча група вказала, що ця зона занадто далека від точки, де літак зник із радарів. Натомість понад 10 свідків з боку обвинувачення назвали інші координати. За їхніми даними, пуск ракети відбувся з села Первомайське – району, який і в 2014 році, і тепер перебуває під контролем бойовиків.

У понеділок, 7 червня, в окружному суді Гааги поновилися слухання по суті справи про катастрофу 17 липня 2014 року літака «Боїнг». Лайнер летів за маршрутом Амстердам –Куала-Лумпур. На його борту було 298 людей, усі вони загинули. Троє обвинувачених – Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський і Олег Пулатов є російськими громадянами, Леонід Харченко – громадянин України. Жоден із обвинувачених до суду не з’явився. Пулатов – єдиний, хто на суді представлений адвокатами.

Міністерство оборони Росії і офіційні представники Росії відкидають висновки, яких дійшли учасники міжнародної слідчої групи.