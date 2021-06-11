ООС: зазнав поранення український військовий, бойовики здійснили 12 порушень за добу

У зоні бойових дій на Донбасі 10 червня зазнав поранення український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості», – ідеться в ранковому зведенні.

За даними штабу, російські гібридні сили здійснили 12 порушень режиму припинення вогню впродовж минулої доби.

«Станом на 7-му годину ранку 11 червня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню», – додають у штабі ООС.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 10 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.