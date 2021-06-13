Президент Росії уявив Україну в НАТО. Володимир Путін порахував, скільки часу будуть летіти ракети з Харкова до Москви. Напередодні зустрічі Байдена і Путіна відбувається саміт НАТО і Київ там не отримає план дій щодо членства в Альянсі. Яка роль Росії у цьому рішенні, і як воно вплине на Україну? Російська військова техніка на Донбасі. Чому бойовики блокують роботу ОБСЄ? Бунт в окупації. На заводах під контролем угруповань «ДНР» і «ЛНР» люди по кілька місяців не отримують зарплату.