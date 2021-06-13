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У Росії вважають, що змусили НАТО відмовити Україні

У Росії вважають, що змусили НАТО відмовити Україні
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У Росії вважають, що змусили НАТО відмовити Україні

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Президент Росії уявив Україну в НАТО. Володимир Путін порахував, скільки часу будуть летіти ракети з Харкова до Москви. Напередодні зустрічі Байдена і Путіна відбувається саміт НАТО і Київ там не отримає план дій щодо членства в Альянсі. Яка роль Росії у цьому рішенні, і як воно вплине на Україну? Російська військова техніка на Донбасі. Чому бойовики блокують роботу ОБСЄ? Бунт в окупації. На заводах під контролем угруповань «ДНР» і «ЛНР» люди по кілька місяців не отримують зарплату.

Російська військова техніка на Донбасі. Як ОБСЄ допомагає її фіксувати і чому бойовики блокують роботу місії. Бунт в окупації. На заводах під контролем угруповань «ДНР» і «ЛНР» люди по кілька місяців не отримують зарплату.

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