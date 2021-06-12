Байден буде сам на пресконференції після зустрічі з Путіним – Білий дім

Президент США Джо Байден проведе «сольну пресконференцію» після саміту з президентом Росії Володимиром Путіним у Женеві наступного тижня, повідомив неназваний представник адміністрації Байдена, пише Reuters.

Представник адміністрації назвав появу самого Байдена на пресконференції «відповідним форматом для чіткого спілкування із вільною пресою щодо тем, які будуть підняті на засіданні – як з точки зору, де ми досягаємо згоди, так і з тих питань, де у нас є серйозні занепокоєння».

Самостійна поява Байдена на пресконференції контрастуватиме зі діями його попередника Дональда Трампа, який після зустрічі з Путіним у Гельсінкі в 2018 році виступив на спільній пресконференції і захищав Росію від заяв американської розвідки про її втручання у вибори в США в 2016 році.

На даний час Байден перебуває у графстві Корнуолл на південному узбережжі Великої Британії на саміті з іншими лідерами промислово розвинених країн «Групи семи» (G7), на якому, зокрема, говоритимуть про Росію та Китай, а потім вирушає до Брюсселя на зустрічі з представниками Європейського союзу та НАТО.

«Ми очікуємо, що ця зустріч буде відвертою і чесною», – заявив неназваний представник Білого дому щодо саміту лідерів США й Росії, який пройде на березі Женевського озера 16 червня.

Критикуючи Москву через її дії в Україні, ймовірне втручання у вибори та кібератаки з боку Росії, Байден заявляв, що Сполучені Штати хочуть «стабільних і передбачуваних» відносин із Росією, які дозволять обом країнам спільно працювати над такими питаннями, як стратегічна стабільність, контроль над озброєннями та кліматичні зміни.

В інтерв’ю телеканалу NBC 11 червня Путін заявив, що відносини США і Росії «погіршились до найнижчого рівня за останні роки».