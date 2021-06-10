Президент Байден почав європейське турне із застереження Москві

Президент США Джо Байден, прибувши до Великої Британії на початку понад тижневого європейського турне, застеріг Росію про «міцні і значущі» наслідки для Москви у разі подальших шкідливих дій із російського боку.

Ми не хочемо конфлікту з Росією… але я чітко заявляв, що Сполучені Штати реагуватимуть міцно і значуще, коли російський уряд видаватиметься до шкідливих дій

Промовляючи перед американськими військовими на британській авіабазі, Джо Байден сказав, що дасть це зрозуміти особисто президентові Росії під час саміту з Володимиром Путіним, що відбудеться після нарад американського президента із західними союзниками.

«Я прямую на G7, тоді в НАТО, а потім на зустріч з паном Путіним, щоб повідомити йому те, що я хочу, щоб він знав», – сказав президент США.

«Ми не хочемо конфлікту з Росією. Ми прагнемо стабільних, передбачуваних відносин. Наші країни разом несуть неймовірну відповідальність, зокрема щодо гарантій стратегічної стабільності і дотримання угод про контроль над озброєннями. Я серйозно сприймаю цю відповідальність, але я чітко заявляв, що Сполучені Штати реагуватимуть міцно і значуще, коли російський уряд видаватиметься до шкідливих дій», – заявив Байден на тлі пильної міжнародної уваги до його зустрічі з Путіним.

Джо Байден скористався першою президентською промовою за кордоном, щоб повторити його гасло про «повернення Америки» на міжнародну арену на боці західних демократій.

«На кожному кроці ми будемо чітко давати зрозуміти, що Сполучені Штати повернулися, і демократії світу тримаються разом, щоб долати найважчі проблеми і найважливіші для нашого майбутнього питання», – підкреслив він.

Байден знову наголосив на американській відданості союзові НАТО, зауваживши, що оборонний альянс має оновлюватись і, зокрема, розвивати можливості в кіберпросторі.

На порядку денному – «Група семи», НАТО і Путін

Американський президент братиме участь у саміті НАТО в Брюсселі 14 червня після триденних переговорів із керівниками країн «Групи семи» в курортному містечку на півдні Англії.

На саміті НАТО, окрім питань Росії й Китаю, як передбачають, знову буде порушена тема збільшення внеску європейських держав у спільну оборону.

Зустріч 16 червня з Путіним у Женеві називають найважчою частиною європейського турне Байдена.

Серед тем переговорів у Швейцарії будуть неодноразові звинувачення західних країн на адресу Росії про кібератаки, що здійснюються контрольованими російською державою або позадержавними злочинними структурами.

Білий дім дав зрозуміти, що Байден порушуватиме питання російської агресії щодо України.

Тим часом президент Путін у середу в Москві в інтерв’ю знову критикував Київ, висловлював побоювання щодо можливості вступу України в НАТО і натякав на те, що він називав «зовнішнім керуванням закордонною політикою України».

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