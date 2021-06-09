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09 червня 2021, Київ 21:19
Новини | Міжнародні

Байден вирушає в першу після вступу на посаду закордонну поїздку

Під час поїздки Джо Байден, зокрема, проведе зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним

Президент США Джо Байден 9 червня починає свою першу з моменту вступу на посаду закордонну поїздку.

Вона включає зустріч членів «Групи семи», що пройде у Великій Британії, саміт НАТО, зустріч з лідерами Європейського союзу, а потім, 16 червня, двосторонні переговори в Женеві з російським президентом Володимиром Путіним на тлі загострення відносин між США і Росією.

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ наступного тижня прийме президента США Джо Байдена і його дружину Джил у Віндзорському замку.

Зустріч відбудеться 13 червня, після закінчення саміту лідерів «Групи семи». Байден стане 12-м президентом США, з яким Єлизавета ІІ зустрінеться як монарх.

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