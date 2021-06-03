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03 червня 2021, Київ 20:14
Новини | Міжнародні

Єлизавета II наступного тижня зустрінеться з Байденом у Віндзорському замку

У 2019 році Єлизавета ІІ приймала у Букінгемському палаці попередника Байдена Дональда Трампа

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ наступного тижня прийме у Віндзорському замку президента США Джо Байдена та його дружину Джил.

Зустріч відбудеться 13 червня, після закінчення саміту лідерів «Групи семи», який цього року проходитиме у Сполученому королівстві.

Байден стане 12-м президентом США, з яким Єлизавета ІІ зустрінеться як монарх.

У 2019 році вона приймала у Букінгемському палаці його попередника Дональда Трампа.

Першим президентом США, якого зустріла Єлизавета, тоді ще в якості принцеси, був Гаррі Трумен. Це сталося у 1951 році. В якості королеви вперше вона зустрілася з Двайтом Ейзенгауером у Білому домі у 1957 році.

Відтоді вона зустрічалася з усіма обраними лідерами США, за винятком Ліндона Джонсона.

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