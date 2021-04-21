Королева Великої Британії Єлизавета ІІ відзначає 95-річчя

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ у середу, 21 квітня, відзначає 95-річчя.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, святкування буде приватним. У Віндзорському замку до королеви має приєднатися частина королівської родини.

Цього року традиційного офіційного фото королеви не очікують, адже її день народження припав на двотижневу жалобу за чоловіком – принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким.

Посольство Сполученого королівства в Україні на честь дня народження Єлизавети ІІ оприлюднило офіційний портрет королеви пензля художниці Міріам Ескофет, який представили минулого року.

Цей рік королева, як і більшість жителів Великої Британії провела ізольовано, переважно у Віндзорі разом з принцом Філіпом.

Герцог Единбурзький помер 9 квітня. Невдовзі йому мало виповнитися 100 років. З них 73 роки він провів у шлюбі з Єлизаветою.

Попрощалися з принцом Філіпом у вузькому родинному колі 17 квітня.

Офіційно день народження королеви відзначають парадом Trooping of the Colour у червні, втім його другий рік поспіль скасували через пандемію.

У Букінгемському палаці зазначали, що замість масштабного святкування у Лондоні розглядають варіант невеликого параду у Віндзорському замку.