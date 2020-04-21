Королеві Великої Британії виповнилося 94 роки

Королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ у вівторок, 21 квітня виповнюється 94 роки.

Цього року традиційного святкування дня народження монарха у Британії не буде через епідемію коронавірусу.

Сама королева разом з чоловіком, герцогом Единбурзьким Філіпом, перебуває на самоізоляції у Віндзорському замку. Вона також просила не відзначати цю подію традиційними гарматними салютами, оскільки за нинішніх обставин, в умовах пандемії, це буде «недоречно».

Як зазначає Sky News, це вірогідно вперше за 68-річне правління королеви її день народження не будуть супроводжувати подібними заходами.

Традиційно день народження королеви святкують ще раз – у червні. Раніше було оголошено, що щорічний парад з цього приводу Trooping Of The Colour також не будуть проводити у звичному вигляді через пандемію.

Єлизавета ІІ народилася 21 квітня 1926 року у родині принца Альберта, герцога Йоркського та його дружини Єлизавети. На момент народження майбутня королева була третьою у черзі на престол після своїх дядька та батька.

Після відречення Едуарда VIII, та сходження на престол герцога Йоркського, Єлизавета стала прямою наступницею престолу.

Коронація 27-річної Єлизавети ІІ відбулася 2 червня 1953 року.