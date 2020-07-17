Британія: Єлизавета II сьогодні посвятить у лицарі 100-річного ветерана Томаса Мура

100-річного британського ветерана, капітана Томаса Мура у п’ятницю, 17 липня королева Єлизавети ІІ посвятить у лицарі.

Ветеран Другої світової війни став національним героєм Британії після того, як він зібрав рекордні 33 мільйони фунтів (41 мільйон доларів), пройшовши 100 кіл у своєму саду у квітні напередодні свого сотого дня народження. Спочатку він планував зібрати близько тисячі фунтів, але гроші Муру перерахували понад півтора мільйона його прихильників.

На лицарство Мура номінував прем’єр-міністр Борис Джонсон. Також Мур став почесним полковником та почесним членом збірної Англії з крикету.

Посвята у лицарі відбудеться у Віндзорському замку, де 94-річна королева перебуває майже від початку пандемії. Ця церемонія стане одним із перших офіційних обов’язків, які королева виконає від початку локдауну.

«Я ніколи не міг припустити, що це станеться зі мною», – повідомив Мур у твітері.

Як повідомили у Букінгемському палаці, для церемонії Єлизавета ІІ використає меч, який належав її батькові, Георгу VI.