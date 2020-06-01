«Верхи на поні»: королева Британії з’явилася на публіці вперше від початку карантину

Королеву Великої Британії Єлизавету ІІ сфотографували верхи на поні та території Віндзорського замку – це її перша публічна поява від початку карантину через коронавірус, повідомляє ВВС.

94-річна монархиня їздила верхи на поні на ім’я Balmoral Fern (Папороть Балморалу) у вихідні.

Королева перебуває у Віндзорській резиденції разом з чоловіком, герцогом Единбурзьким Філіпом та невеликою кількістю персоналу.

Востаннє королеву фотографували на публіці 19 березня, коли вона залишала Букінгемський палац.

Британія посідає четверте місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом – понад 276 тисяч людей. Померли від COVID-19 більш ніж 38,5 тисячі людей, одужали 1 190.

Від коронавірусної інфекції вилікувався принц Чарльз – син королеви, спадкоємець британського престолу. Коронавірус був виявлений і у прем’єр-міністра Бориса Джонсона.