Помер чоловік Єлизавети ІІ, принц Філіп

Чоловік королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, принц Філіп, помер вранці 9 квітня у Віндзорському замку. Про це повідомила пресслужба королівської сім’ї.

«Її величність Королева повідомила про смерть коханого чоловіка, його королівської високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його високість відійшов спокійно цього ранку у Віндзорському замку», – мовиться у повідомленні.

99-річний принц Філіп та королева Єлизавета ІІ прожили у шлюбі понад 70 років.

Як зазначає SkyNews, наразі немає деталей щодо похорону герцога Единбурзького. Втім, найімовірніше, його буде поховано за королівським церемоніалом, оскільки саме таким було його бажання.

Очікується, що королева оголосить про це у найближчі дні.