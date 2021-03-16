Британія: принца Філіпа виписали з лікарні після найтривалішої госпіталізації

Чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, герцога Единбурзького Філіпа виписали з лікарні короля Едварда VII після місяця лікування.

99-річного чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, герцога Единбурзького Філіпа госпіталізували 16 лютого після того, як йому стало зле. 19 лютого стало відомо, що він залишиться у лікарні принаймні до наступного тижня, щоб «обстежитися і відпочити». 1 березня принца перевели до лікарні Святого Варфоломія. Там 3 березня герцог Единбурзький переніс «успішну процедуру» пов’язану з виявленою раніше хворобою серця. Після цього він повернувся до госпіталя короля Едварда VII.

28-денне перебування герцога в лікарні було найтривалішим у його житті, повідомляє ВВС.

Точна причина первинної госпіталізації герцога Единбурзького не розголошувалася – відомо лише, що це не пов’язано з коронавірусом.