Принц Вільям прокоментував інтерв’ю брата і його дружини: «ми зовсім не расистська сім’я»

Британський принц Вільям, герцог Кембриджський, вперше прокоментував звинувачення, що пролунали в інтерв’ю його молодшого брата, принца Гаррі, і його дружини Меган американській телеведучій Опрі Вінфрі.

«Ми зовсім расистська сім’я», – сказав Вільям, додавши, що поки не говорив із братом, герцогом Сассекським, але пізніше зробить це.

В інтерв’ю, яке вийшло в ефір наприкінці минулого тижня і викликало скандал, герцог і герцогиня Сассекські розповіли, що хтось із членів британської королівської сім’ї цікавився, наскільки темною може бути шкіра їхнього сина Арчі, яким на той момент була вагітна Меган. Її мати – афроамериканка, і Меган Маркл, в минулому американська актриса, стала першим членом британської монаршої родини змішаного расового походження.

Хто саме поставив таке питання, Гаррі і Меган не уточнили. Але принц Гаррі пізніше запевнив, що це не були ані королева Єлизавета II, ані її чоловік Філіп, герцог Единбурзький.

Принц Вільям прокоментував інтерв’ю Гаррі і Меган 11 березня, коли відвідував із візитом школу в Стратфорді, на сході Лондона. До нього першим на публіці після програми Вінфрі з’явився його батько, принц Чарльз. Він не давав ніяких коментарів.

В офіційному коментарі Букінгемського палацу на інтерв’ю підкреслювалося, що інформація щодо питання про колір шкіри Арчі викликає стурбованість, але ситуація буде вирішена «приватним порядком». Також у заяві палацу зазначалося, що у людей «спогади можуть різнитися», а герцог і герцогиня Сассекські назавжди залишаться «улюбленими членами королівської сім’ї».