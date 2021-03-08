Принц Гаррі і Меган Маркл дали інтерв’ю Опрі Вінфрі

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл дали інтерв’ю у США відомій телеведучій Опрі Вінфрі на телеканалі CBS. Це перший виступ на телебаченні герцога і герцогині Сассекських після їньої відмови від королівських обов’язків.

В інтерв’ю Меган розповіла, що її весілля відбулося за три дні до офіційної церемонії 19 травня 2018 року. Сім’ї пари не були присутні.

За словами герцогині, після весілля королівська родина змушувала її утримуватися від публічних виступів. Меган підкреслила, що представники королівської сім’ї готові були збрехати, щоб захистити своїх членів, але нічого не говорили, щоб захистити принца і його дружину. Меган при цьому зазначила, що її прийняли в королівську сім’ю, а королева Єлизавета II завжди чудово до неї ставилася.

Меган зізналася, що до рішення відмовитися від королівських обов’язків у неї були думки про суїцид. Їй було соромно розповісти про це чоловікові, але вона зробила це.

Герцогиня Сассекська зазначила, що під час вагітності деякі члени королівської сім’ї цікавилися, наскільки темною буде шкіра дитини. Меган не стала називати їхні імена і сказала, що їй про це розповів чоловік. Принц Гаррі теж сказав, що почуте його шокувало.

Принц Гаррі порівняв увагу преси до його дружини з пильною увагою британських таблоїдів до його матері принцеси Діани. Принц в інтерв’ю повідомив, що після рішення пари відмовитися від королівських обов’язків його батько принц Чарльз перестав відповідати на його телефонні дзвінки. Зараз батько і син відновили спілкування, але, за словами герцога, їм ще є над чим працювати у стосунках.

Також в інтерв’ю Гаррі і вагітна нині Меган розкрили стать своєї другої дитини – це дівчинка.

Телеведучв Опрі Вінфрі повідомила, що це ще не вся історія герцогів, а додаткові фрагменти інтерв’ю покажуть в понеділок вранці по телеканалу CBS.