Принц Гаррі і Меган Маркл чекають на другу дитину

Британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл чекають на другу дитину, повідомив 14 лютого прессекретар подружжя.

«Ми можемо підтвердити, що Арчі буде старшим братом», – повідомив їхній представник, вказавши, що герцоги Сассекські щасливі в очікуванні другої дитини.

Первісткові пари в травні виповниться два роки.

За словами представника Букінгемського палацу, королева Єлизавета зраділа звістці і висловила привітання.

На початку 2020 року 39-річна Меган Маркл і 36-річний Гаррі оголосили, що перестають виконувати королівські обов’язки і переїжджають в США, нарікаючи на те, що британські ЗМІ плрушують привітність їхнього життя. Нещодавно подружжя придбало маєток у Санта-Барбарі, Каліфорнія.

Нині пара займається благодійною діяльністю, має кілька контрактів з медіа. У грудні вони запустили свій дебютний подкаст.