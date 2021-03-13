Темі взаєморозуміння між чоловіками і жінками присвячено чимало книг і фільмів. У деяких із них автори магічним чином міняли персонажів місцями, буквально примушуючи відчути себе в чужій шкірі. Пара з Харкова такими здібностями не володіє, тому вирішила буквально скувати себе одним ланцюгом, щоб зберегти любов. (Відео Reuters)
І кажуть, що романтика мертва: українська пара скувала себе ланцюгом
НА ЦЮ Ж ТЕМУ
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
Віталій Портников
Санкції проти Коломойського: деолігархізація України по-американськи
-
-
-
Ігор Роздобудько
Князі часів України-Русі були бородаті чи вусаті?
-
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ