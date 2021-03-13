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13 березня 2021, Київ 16:11
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І кажуть, що романтика мертва: українська пара скувала себе ланцюгом

І кажуть, що романтика мертва: українська пара скувала себе ланцюгом
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І кажуть, що романтика мертва: українська пара скувала себе ланцюгом

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Як врятувати відносини, що розколюються і навчитися розуміти один одного?

Темі взаєморозуміння між чоловіками і жінками присвячено чимало книг і фільмів. У деяких із них автори магічним чином міняли персонажів місцями, буквально примушуючи відчути себе в чужій шкірі. Пара з Харкова такими здібностями не володіє, тому вирішила буквально скувати себе одним ланцюгом, щоб зберегти любов. (Відео Reuters)

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