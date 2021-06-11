Байден хоче стабільності, але у Путіна інші плани: експерти про передачу Росією супутника-шпигуна Ірану

Є повідомлення, що Росія готується передати Ірану передову супутникову систему, яка розширить його можливості щодо військового шпигунства. Оглядачі пов'язують оприлюднення інформації із наближенням зустрічі президентів Росії та Сполучених Штатів Америки.

«Напередодні саміту США-Росія буде багато зливів - це типово для таких подій», - твітує Катріна Ванденгувель, видавничий редактор видання The Nation.

«Неспроста це публікується перед тим, як Байден зустріне Путіна», - пише американський оглядач Ендрю Малкольм.

Раніше видання The Washington Post повідомило, з посиланням на неназваних діючих і колишніх офіційних осіб зі США і країн Близького Сходу, що Росія готується передати Ірану передову супутникову систему, яка розширить його можливості цієї країни щодо військового шпигунства.

Як повідомляється, супутник «Канопус-В» російського виробництва з російської апаратурою буде запущений в Росії. Однак Іран зможе використовувати супутник для спостереження за будь-якими цілями, включно з військами США в Іраку та військовими базами в Ізраїлі.

Низка американський оглядачів висловили думку, що передача Росією супутника є черговим недружнім кроком Москви щодо США, який ставить під сумнів доцільність зустрічі президентів Америки та Росії.

«Байден може хотіти стабільності. Черговий знак, що Путін має інші плани», - твітує аналітикиня каналу CNN Біанна Голодрига.

«Минулого тижня, Москва: заборонила анти-корупційну групу Навального, відмовилась від доларів США у своєму резерві, а тепер надасть Ірану нові технології. Але шоу (або саміт) має тривати», - пише Аліна Полякова, президентка дослідницького центру CEPA.

Натомість Джоель Поллак, редактор американського консервативного видання Breitbart, яке критично ставиться до президента США Джо Байдена, назвав плани Росії непристойним жестом з боку Путіна на адресу Джо Байдена.

З 2018 року представники іранського Корпусу вартових ісламської революції здійснювали поїздки в Росію для проведення переговорів щодо цієї угоді, а експерти з Росії відвідували Іран, щоб навчити місцевих спеціалістів керувати супутником, заявляє Washington Post.