Байден прийме Меркель у Білому домі в липні для вирішення «спільних проблем»

Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден прийме канцлера Німеччини Ангелу Меркель 15 липня у рамках візиту, що засвідчить «глибокі двосторонні зв’язки обох країн», повідомила прессекретарка Байдена Джен Псакі.

Рішення щодо зустрічі Байдена і Меркель оголошено на тлі участі обох лідерів у саміті «Групи семи» в Англії. Питання трансатлантичної співпраці з питань, що стосуються Росії, Ірану та Китаю, серед іншого, є на порядку денному цього саміту G7. Участь Німеччини у завершенні та запуску нафтопроводу «Північний потік-2» ускладнила відносини двох союзників по НАТО.

Псакі заявила, що Меркель і Байден «обговорюватимуть свою прихильність тісній співпраці з цілої низки спільних викликів, зокрема завершення пандемії COVID-19, усунення загрози кліматичних змін та сприяння економічному процвітанню та міжнародній безпеці на базі наших спільних демократичних цінностей».

Зустріч з Меркель буде з-поміж світових лідерів третьою, кого Байден прийме з часу інавгурації президентом США.

Досі відбулися зустрічі з лідерами Японії та Південної Кореї. Ангела Меркель стане першим європейським лідером, що відвідає Білий дім за президентства Байдена.