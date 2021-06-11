Бундестаг відхилив проєкт «Зелених» про зміну курсу щодо Росії та «Північного потоку-2»

Нижня палата парламенту Німеччини, Бундестаг, 10 червня відхилила запропонований опозиційною партією партії «Союз 90/Зелені» проєкт резолюції про зміну політичного курсу щодо Росії. Документ, крім іншого, передбачає відмову від підтримки спорудження газопроводу «Північний потік-2».

За проєкт під назвою «Корекція політичного курсу щодо Росії – послідовний захист прав людини, демократії та європейського світопорядку» голосували тільки представники «зелених». Депутати від владної коаліції ХДС/ХСС та СДПН, а також опозиційні фракції «Альтернатива для Німеччини» і «Ліві» голосували проти, «Вільні демократи» утрималися, повідомляє «Німецька хвиля».

У запропонованому документі говорилося, що Німеччина має послідовно виступати на підтримку демократії і принципів правової держави в Росії і при цьому більш інтенсивно співпрацювати з російським громадянським суспільством, полегшити молодіжний і культурний обмін з Росією. Про «Північний потік-2» в документі говорилося, що цей газопровід шкодить клімату і не є критично важливим для енергопостачання Європи.

«Зелені» – єдина велика партія Німеччини, яка послідовно виступає проти газопроводу. При цьому, за опитуваннями, вони мають шанси на перемогу або на друге місце на виборах до Бундестагу цієї осені і можуть увійти в майбутню владну коаліцію. Президент Росії Володимир Путін нещодавно вступив з німецькими «зеленими» в полеміку, заявивши, що російський газ більш екологічний, ніж американський.

Напередодні компанія-оператор «Північного потоку-2» повідомила про повну добудову його першої нитки, яка прокладена по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Найближчим часом мають початися пусконалагоджувальні роботи. Російська влада раніше заявляли, що очікують запуску його в експлуатацію до кінця року.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати як і раніше проти проєкту, вважаючи його загрозою для безпеки Європи і України. За словами Прайса, Вашингтон продовжить запроваджувати санкції проти пов’язаних із проєктом організацій. Під санкціями США вже опинилися російські судна-трубоукладачі і компанії, яким ці судна належать. При цьому сам оператор трубопроводу, компанія Nord Stream 2, санкцій уникла. США пояснили своє рішення небажанням псувати відносини з Німеччиною, влада якої виступає за добудову газопроводу.

При цьому Берлін і Вашингтон продовжують дискусії, пов’язані з газопроводом. Німецька газета Handelsblatt пише 11 червня, що тема «Північного потоку-2» обговорюватиметься під час візиту канцлера Анґели Меркель до США в липні або серпні.