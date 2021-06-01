Зеленський розповів про несподіваний наслідок зустрічі з лідером німецьких «зелених»

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі переговорів із лідером німецьких «зелених» Робертом Габеком, наслідком якої стала озвучена німецьким політиком пропозиція надати Україні оборонну зброю.

«Я не просив його це робити. Це був його вибір. Але я вдячний йому за це», – сказав Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, про яке 1 червня повідомляє Офіс президента.

«Те, що він (Роберт Габек – ред.) сказав – він точно розуміє, що в України немає флоту, що наші береги незахищені, що таке летальна зброя, що Німеччина не надала нам з початку війни ніякої зброї, ніякої військової допомоги. А вона може – у Німеччини є потужні кораблі, ракетні катери, патрульні катери», – відзначив український лідер.

Президент Володимир Зеленський 24 травня в Києві зустрівся зі співголовою німецької партії «Союз 90/Зелені» Робертом Габеком. За повідомленням Офісу президента, серед інших на порядку денному зустрічі була тема російського загопроводу «Північний потік-2». Крім того, Зеленський розповів Габеку про безпекову ситуацію на Донбасі і привітав намір німецького політика відвідати прифронтову зону.

Після цього, вже в Німеччині, Роберт Габек запропонував надати Україні оборонні озброєння. Цю ініціативу представники чинної німецької влади сприйняли критично.

«Союз 90/Зелені» – німецька зелена політична партія, утворена в результаті злиття Партії Зелених і Союзу 90 в 1993 році.Лідери — Анналена Бербок і Роберт Габек. Наразі ця політична сила за опитуваннями є фаворитом виборчих перегонів у Німеччині, парламентські вибори в цій країні заплановані на 26 вересня.