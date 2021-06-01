«Товарищи политруки!» З чого складається день активіста «Донецької республіки»

Політінформація, фотозвіти зібрань, первинні організації та викриття «злочинів українських нацистів». Через телеграм-чати своєрідний «Комсомол» в ОРДЛО ​– ​організація «Донецкая республіка»​ – розповсюджує серед своїх осередків завдання для ідеологічної роботи з населенням. Радіо Донбас.Реалії отримало доступ до одного з таких каналів. Ось як виглядає порядок денний активістів угруповання «​ДНР»​, який вони насаджують у трудових колективах.

«Товарищи политруки! Настал момент, когда нам нельзя молчать, особенно в преддверии праздника Дня Победы! Мы призываем все города записать гневное и осуждающее видео по факту шествия нацистов СС Галичины в центре Киева!» – це одна із буденних задач активістам Дебальцевської первинної організації «Донецької республіки».

Членів первинних організацій закликають публікувати фото зборів трудових колективів та проведених заходів: треба скидати координаторам фото з різних ракурсів, щоб було видно кількість присутніх.

Щодня для первинних організацій з’являються повідомлення з документом – підбіркою важливої політінформації, яку називають «материалы для спикеров». Їх розсилає один керівників руху «Донецкая республика» Андрей Бедило.

Структура цих документів – як і підбірка матеріалів у них – щодня приблизно однакова. Складаються вони з кількох пунктів:

Якась офіційна заява ватажка угруповання «ДНР» та органів російської гібридної влади

Далі пункти з інформаційним негативом щодо України

Наприклад, інформація про стрілянину в підконтрольному Україні Краматорську. У повідомленні посилаються на один з пабліків Вконтакті, який публікує повідомлення керованого російськими гібридними силами каналу «Юніон», який, з рештою, посилається на блогера Анатолія Шарія як першоджерело.

Далі – ​стандартне повідомлення про кількість випадків COVID-19 на території, підконтрольній угрупованню «ДНР», у порівнянні з Україною (без урахування різниці у кількості населення)

Пункт про покращення життя в ОРДО, відбудову та економічне зростання

Новини про інтеграцію у Росію

Підбірки «політінформації» супроводжуються закликами «у роботу», або «новини у маси».

Рух «Донецкая республіка» являє собою подобу до провладної політичної партії на непідконтрольній частині Донецької області. Очолюваний ватажком «ДНР» Денисом Пушиліним, цей рух особливо активізувався після загибелі першого очільника угруповання «ДНР» Олександра Захарченка. Наразі цей рух має більшість у так званому «Народном совете ДНР» та підтримує політику російської гібридної адміністрації на окупованій частині Донбасу, виступаючи за інтеграцію цих територій до Росії.

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