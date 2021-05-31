Впервые выходить ночью на улицу смогут дончане по выходным. На оккупированной территории Донецкой области на лето частично отменили комендантский час, действующий здесь уже больше семи лет. Раньше послабления боевики давали только в день выпускных балов и на Новый год, а вот на постоянной основе запрет отменили впервые. Для дончан это – по-настоящему грандиозное событие.

Главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин 31 мая издал так называемый указ, отменяющий комендантский час с 23 часов пятницы до 4 утра воскресенья на все лето. Эта либерализация будет действовать с сегодняшнего дня и, как заявлено, до 15 сентября. Возможно, затем комчас не возобновят, а еще ослабят, так как оккупационной администрацией заявлено, что происходит его «поэтапная отмена».

Параллельно силовикам вооруженных формирований поручили организовать усиленное патрулирование в эти дни.

Раньше послабления для жителей боевики давали только в день школьных выпускных балов и на Новый год. На подконтрольной Украине территории (даже в прифронтовых районах) комендантского часа нет.

Как это работало: рассказывает дончанин

– Как правило, жители «ДНР» старались строго придерживаться правил режима комендантского часа. Никто лишний раз не хотел сидеть в полицейском участке районного УВД за нарушение.

Если первый раз ловят после 23:00, то отвозят в участок. Там сразу снимают отпечатки пальцев... И держат до утра. После 2-го раза, по идее, может грозить статья уже уголовная.

Одни мои знакомые засиделись как-то поздним вечером у себя во дворе весной. Так в 23:05 их уже «приняли»: за ними, как они уже догадались позже, наблюдала патрульная машина. Благо, парни смогли договориться. С каждого взяли по 500 руб. (около 200 грн. – ред.) и отпустили.

Как по мне, такое ограничение, в первую очередь, давит психологически. Но большинство дончан уже привыкли к этому и уже даже не особо обращают внимание на действие комчаса. К сожалению, многим горожанам сейчас не до гуляний по вечерам и ночам – важнее вопрос, как здесь выживать.

Один мой знакомый скептически относится к отмене комендантского часа. Дело в том, что даже после этого проверку документов ведь никто не отменял. А в Донецке ещё не у всех есть «паспорт ДНР». А с украинским паспортом, как уже предупреждали ранее местные власти, будут задерживать до выяснения личности.

Как люди радуются...

В донецких телеграмм- и ВК-группах сейчас преобладает воодушевление.

– Ура, вольную на выходные дали!

– Юхуууу свобода!

– Все лето на выходные отмена КЧ!

– В тюрьме разрешили дольше гулять.

– Хоть одна хорошая новость за 7 лет.

– 21-век: люди радуются, что летом можно погулять на выходных после 11-ти вечера, – иронизирует дончанин.

Опрос в местном телеграмм-канале:

Сомневаются...

Кто-то побаивается, что комчас ужесточат после выпускных вечеров под каким-либо поводом – диверсия или покушения на кого-то из боевиков.

Также комментаторы подтверждают то, что выше сказал наш собеседник – людей без «документов ДНР» могут все равно задерживать на несколько часов.

– Дожились: довели людей за 7 дет в резервации до того, что радуются тому, что можно свободно передвигаться в ночное время. Хотя не исключено, что патрули будут дое...ся до многих.

– Ну и нормалек – зачем больше? – то ли иронизирует, то ли всеръез замечает подписчик.

Также люди грустно упоминают, что КПВВ практически закрыты, а это намного важнее сейчас для людей.

– Теперь народ ждет указ про открытие КПВВ!

– Спасибо, благодетель, кормилец наш Пушилин) Не сочти за наглость – может откроешь границы, близких проведать? Челядь очень ждет! – саркастически комментирует подписчик ТГ-канала.

И критикуют

Противники свободного передвижения по улицам ночью тоже есть. Вот их аргументы:

– Это чтоб школьники бухали теперь и ночью.

– Алкашня радуется сейчас.

– Рано радуетесь, первое время будет судная ночь: пока не привыкнут. Помните, в 2018-м передвинули на час ночи и уже были случаи, что ограбили, избили, перепили и в алкогольной коме.

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