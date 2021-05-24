Зеленський обговорив ризики «Північного потоку-2» з лідером німецьких «зелених»

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі співголовою німецької партії «Союз 90/Зелені» Робертом Габеком під час візиту останнього до України, повідомляє Офіс президента 24 травня.

За повідомленням, серед інших на порядку денному зустрічі була тема російського загопроводу «Північний потік-2».

«Співрозмовники обговорили ризики, які може спричинити реалізація проекту «Північний потік – 2». Володимир Зеленський і Роберт Габек погодилися, що це саме геополітичний, а не економічний проект», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Офісі президента, сторони обговорили енергетичну співпрацю, зокрема в реалізації проєктів на підтримку Європейського зеленого курсу.

Читайте також: «Негайно зупинити «Північний потік-2». У Сенаті США критикують Джо Байдена

Крім того, Зеленський розповів Габеку про безпекову ситуацію на Донбасі і привітав намір німецького політика відвідати прифронтову зону.

«Володимир Зеленський і Роберт Габек також обговорили питання європейської інтеграції України. Президент зокрема відзначив важливість надання Німеччиною політичного сигналу щодо європейської перспективи Української держави», – зазначають у пресслужбі голови держави.

«Союз 90/Зелені» – німецька зелена політична партія, утворена в результаті злиття Партії Зелених і Союзу 90 в 1993 році.Лідери — Анналена Бербок і Роберт Габек.

У квітні Бербок висловила думку, що наразі розглядати перспективу членства України в НАТО неможливо через її конфлікт із Росією. Бербок також виступає проти будівництва газогону «Північний потік-2».