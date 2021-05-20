Голова «Нафтогазу» та депутати Ради закликали США зберегти санкції проти «Північного потоку-2»

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко та десятки українських парламентарів, представників громадськості звернулися з відкритим листом до США та країн Європи, в якому закликають зберегти санкції проти «Північного потоку-2». Про це повідомляє 20 травня офіційний сайт української компанії.

«Північний потік-2» залишається основною геостратегічною загрозою для України та Європи. Ми закликаємо сторони у Вашингтоні, Берліні та Брюсселі, що наділені повноваженнями та відповідальністю, застосувати всі засоби, необхідні для зупинки цього проєкту», – вказано в листі.

У документі висловлюється стурбованість з приводу пропозицій Державного департаменту США, наданих Конгресу. Автори звернення нагадують, що президент США Джо Байден уже висловив позицію щодо неприпустимості добудови «Північного потоку-2», назвавши це «поганою угодою для Європи», реалізація якої призведе до посилення енергетичної залежності від Росії та дестабілізації в Україні. Європейський парламент теж підтримує негайне припинення реалізації російського проєкту.

США оголосили про відмову від запровадження санкцій проти оператора газопроводу «Північний потік-2» – базованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора – громадянина Німеччини Маттіаса Варніґа. Про це 19 травня в листі Конгресу повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

У посланні держсекретаря йдеться про те, що рішення не вводити санкції, незважаючи на те, що фірма і її голова займалися діяльністю, що підлягає таким заходам, продиктоване «національними інтересами» Сполучених Штатів Америки.

При цьому США планують запровадити санкції проти чотирьох морських суден, трьох компаній, що надають плавзасоби, зайняті в спорудженні газопроводу, і Морської рятувальної служби Росії, якій належать дев’ять суден, що беруть участь у проєкті.