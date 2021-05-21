«Негайно зупинити «Північний потік-2». У Сенаті США критикують Джо Байдена

Російський газопровід «Північний потік-2», скоріш за все, буде добудований. Про це говорять експерти на тлі винятків у санкціях для учасників будівництва, які зробили США. Вони зауважують, що у газопроводі зацікавлена Німеччина, а Сполучені Штати зацікавлені дослухатися до її позиції.

14 республіканців у Сенаті США називають «хибною» стратегію президента Джо Байдена стосовно часткових санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2» та закликають негайно зупинити цей проєкт. Вони ініціювали законопроєкт, що передбачає скасування винятків у санкціях проти учасників будівництва газопроводу, повідомляє видання The Hill.

«Закон про Захист нашого добробуту шляхом розширення санкцій проти Росії має відновити обмеження проти компанії (Nord Stream 2 AG), яка стоїть за газопроводом, її гендиректора Маттіаса Варніга, а також поширити їх на «субпідрядників від будь-якої організації, що працює на газопроводі», – заявляють республіканці.

Раніше Державний департамент США вирішив надати звільнення від санкцій для німецької дочірньої компанії «Газпрому» Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніга, хоча і включив їх до санкційного переліку. Варніг, громадянин Німеччини, раніше обіймав посади в різних російських компаніях і, за повідомленнями преси, має тісні зв'язки з Кремлем.

Водночас голова Держдепартаменту Ентоні Блінкен зауважив, що опозиція з боку США щодо «Північного потоку-2» є непохитною.

«Сьогоднішні дії демонструють відданість адміністрації енергобезпеці Європи, що відповідає нашим намірам відбудувати відносини з нашими союзниками та партнерами в Європі, – наголосив держсекретар. – Ми продовжимо виступати проти завершення цього проєкту, який може послабити європейську енергобезпеку а також безпеку України та східного флангу НАТО і країн ЄС».

США наразі можуть загальмувати будівництво «Північного потоку-2», але доки існує принципова згода між Росією та Німеччиною щодо запуску газопроводу, шансів на зупинку проєкту лишається мало, зауважує у коментарі Радіо Свобода директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко.

Коли Байден прийшов до влади, стало зрозуміло, що він не зможе одночасно продовжувати політику санкцій проти газопроводу і покращити відносини з європейцями

«Україна ніяк не впливає на цю ситуацію, у неї нема чим впливати. Все це було зумовлено результатами американських рішень і санкцій. Коли Байден прийшов до влади, стало зрозуміло, що він не зможе одночасно продовжувати політику санкцій проти газопроводу і покращити відносини з європейцями. Тоді вже стало зрозуміло, що найкращим результатом будуть домовленості з Німеччиною з цього питання. Зараз це і відбувається. Гадаю, знайдуть компроміс, і він полягатиме у тому, що газопровід добудують, важко лише сказати на яких умовах, але, що його не зупинити – очевидно.

Для України – це погана новина. Є багато розрахунків про те, що Україна втратить від функціонування такого газопроводу: і транзит, і вплив, і запобіжники проти агресії Росії. Втрати будуть значні», – каже Капітоненко.

Позиція Німеччини

У Німеччині позицію Держдепартаменту вважають «конструктивною». Міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас заявив журналістам у вівторок, що «це конструктивний крок, який ми із задоволенням продовжимо обговорювати з нашими партнерами у Вашингтоні».

Поряд із тим, дебати щодо «Північного потоку-2» провели кандидати на посаду канцлера Німеччини замість Ангели Меркель. Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня цього року.

Кандидат від партії ХДС Армін Лашет привітав рішення американської адміністрації про скасування санкцій проти компанії-оператора «Північного потоку-2» та її керівника.

«Це рішення про те, як ми організовуємо своє енергопостачання, ми, до речі, ухвалюємо самі, і тому це хороший сигнал про те, що політика президента Трампа закінчилася», – заявив Лашет.

Кандидатка від партії «Зелені» Анналена Бербок зауважила, що питання газопроводу стосується «війни та миру».

Відтак США не зупинить будівництво російського газопроводу, оскільки адміністрація Байдена своїм пріоритетом має покращення відносин загалом із Євросоюзом і зокрема з Німеччиною, наголошує у коментарі Радіо Свобода експерт з питань енергетики Юрій Корольчук. Втім, на його думку, Україна від запуску «Північного потоку-2» втратить не багато.

Коли Трамп був президентом, його оточення домагалося, щоб Росія віддала США частину ринку Китаю, тому тиснули на «Північний потік-2»

«Україна не втратить значних обсягів транзиту газу. Україна транзитує газ не у ті країни, куди їх постачатиме «Північний потік-2»: у Велику Британію ми не транзитуємо газ, у Францію також, в Нідерланди не транзитуємо. Яку країну Україна втратить? Україна більше втрачає через «Турецький потік». Німці в дискусіях на цю тему говорили, що вони за те, щоб зберігся транзит газу через Україну. Але вони ніколи не казали, що Німеччина не буде брати газ через «Північний потік». Ця історія про «Північний потік» має більший стосунок до азійського ринку. Коли Трамп був президентом, його оточення домагалося, щоб Росія віддала США частину ринку Китаю, тому тиснули на «Північний потік-2», – вважає Корольчук.

Звернення до Конгресу США

Тим часом Верховна Рада ухвалила звернення до Конгресу США щодо «активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2».

У документі висловлена стурбованість щодо доповіді Конгресу США та запропонованих додаткових санкцій США, які не передбачають заходів проти ключової компанії учасника «Північного потоку-2» – Nord Stream AG.

«Ми переконані, що єдиним довгостроковим механізмом гарантування невикористання Росією «Північного потоку-2» в якості енергетичної зброї є повне блокування можливості його завершення та введення в експлуатацію», – йдеться у постанові.

Парламент України закликав Конгрес США використати весь наявний інструментарій, щоб «цілковито та незворотно» зупинити будівництво газопроводу.

Оскільки очевидною є зацікавленість Джо Байдена у діалозі з Німеччиною, то вірогідним є те, що він погодиться обміняти санкції на покращення відносин з цією країною, зазначає у коментарі Радіо Свобода провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко. Втім, на його думку, ініціатива республіканців у сенаті США щодо скасування винятків у санкціях проти учасників будівництва «Північного потоку-2» має шанс бути затвердженою і таки зупинити будівництво газопроводу.

«Північний потік-2» – політичний проект, який для Росії з економічної точки зору є неокупним

«З високою вірогідністю за 5 років ми втратимо транзит газу, якщо почне працювати «Північний потік-2». Він для цього і робиться. Путін дуже послідовний у своїх кроках щодо проєкту знищення України. «Північний потік-2» – політичний проєкт, який для Росії з економічної точки зору є неокупним. Йдеться про переорієнтацію транзитних потоків. По-перше, вони зможуть напасти на нас, не зірвавши поставки газу в Європу, по-друге, ми можемо втратити 3 відсотка ВВП. Перелік країн, які отримуватимуть газ із «Північного потоку-2» з часом може відкоригуватися і Україна втратить весь транзит», – зауважує Дяченко.

Раніше до США та країн Європи з відкритим листом звернулися голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко та десятки українських парламентарів і представників громадськості. Вони закликали зберегти санкції проти «Північного потоку-2».

«Північний потік-2» залишається основною геостратегічною загрозою для України та Європи. Ми закликаємо сторони у Вашингтоні, Берліні та Брюсселі, що наділені повноваженнями та відповідальністю, застосувати всі засоби, необхідні для зупинки цього проєкту», – сказано в листі.

У документі висловлюється стурбованість з приводу пропозицій Державного департаменту США, наданих Конгресу. Автори звернення нагадують, що президент США Джо Байден уже висловив позицію щодо неприпустимості добудови «Північного потоку-2», назвавши це «поганою угодою для Європи», реалізація якої призведе до посилення енергетичної залежності від Росії та дестабілізації в Україні. Європейський парламент теж підтримує негайне припинення реалізації російського проєкту.