Рада ухвалила звернення до Конгресу США щодо санкцій за «Північний потік-2»

Верховна Рада на засіданні 21 травня ухвалила звернення до Конгресу США щодо «активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2».

У документі висловлена стурбованість щодо доповіді Конгресу США та запропонованих додаткових санкцій США, які не передбачають заходів проти ключової компанії учасника «Північного потоку-2» – Nord Stream AG.

«Ми переконані, що єдиним довгостроковим механізмом гарантування невикористання Росією «Північного потоку-2» в якості енергетичної зброї є повне блокування можливості його завершення та введення в експлуатацію», – мовиться у постанові.

Рада закликала Конгрес США використати весь наявний інструментарій, щоб «цілковито та незворотно» зупинити будівництво газопроводу.

США оголосили про відмову від запровадження санкцій проти оператора газопроводу «Північний потік-2» – базованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора – громадянина Німеччини Маттіаса Варніґа. Про це 19 травня в листі Конгресу повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

У посланні держсекретаря йдеться про те, що рішення не вводити санкції, незважаючи на те, що фірма і її голова займалися діяльністю, що підлягає таким заходам, продиктоване «національними інтересами» Сполучених Штатів Америки.

При цьому США планують запровадити санкції проти чотирьох морських суден, трьох компаній, що надають плавзасоби, зайняті в спорудженні газопроводу, і Морської рятувальної служби Росії, якій належать дев’ять суден, що беруть участь у проєкті.