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21 травня 2021, Київ 13:17
Новини | Політика

Рада ухвалила звернення до Конгресу США щодо санкцій за «Північний потік-2»

Рада закликала Конгрес США використати весь наявний інструментарій, щоб «цілковито та незворотно» зупинити будівництво газопроводу

Верховна Рада на засіданні 21 травня ухвалила звернення до Конгресу США щодо «активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2».

У документі висловлена стурбованість щодо доповіді Конгресу США та запропонованих додаткових санкцій США, які не передбачають заходів проти ключової компанії учасника «Північного потоку-2» – Nord Stream AG.

«Ми переконані, що єдиним довгостроковим механізмом гарантування невикористання Росією «Північного потоку-2» в якості енергетичної зброї є повне блокування можливості його завершення та введення в експлуатацію», – мовиться у постанові.

Рада закликала Конгрес США використати весь наявний інструментарій, щоб «цілковито та незворотно» зупинити будівництво газопроводу.

США оголосили про відмову від запровадження санкцій проти оператора газопроводу «Північний потік-2» – базованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора – громадянина Німеччини Маттіаса Варніґа. Про це 19 травня в листі Конгресу повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

У посланні держсекретаря йдеться про те, що рішення не вводити санкції, незважаючи на те, що фірма і її голова займалися діяльністю, що підлягає таким заходам, продиктоване «національними інтересами» Сполучених Штатів Америки.

При цьому США планують запровадити санкції проти чотирьох морських суден, трьох компаній, що надають плавзасоби, зайняті в спорудженні газопроводу, і Морської рятувальної служби Росії, якій належать дев’ять суден, що беруть участь у проєкті.

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