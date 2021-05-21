США: конгресмени закликали Байдена не відмовлятися від санкцій проти «Північного потоку-2»

Законодавці США закликали президента Джо Байдена переглянути рішення про відмову від деяких санкцій, пов’язаних із газопроводом «Північний потік-2» між Росією та Німеччиною, заявивши, що цей крок суперечить «як національним, так і трансатлантичним інтересам безпеки США».

«Ми твердо переконані, що захист суверенітету України і захист східного флангу Європи від російської агресії відповідає національним інтересам США», – йдеться в опублікованій 20 травня спільній заяві співголів «українського кокусу» в Конгресі США – парламентської групи друзів України.

Також національний інтерес США полягає в «обмеженні шкідливого впливу Росії» і «припиненні поширення стратегічної корупції ворожими суб’єктами в Європі для захисту цілісності демократичних інституцій і трансатлантичних відносин», наголошується в заяві.

Напередодні голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко та десятки українських парламентарів, представників громадськості звернулися з відкритим листом до США та країн Європи, в якому закликають зберегти санкції проти «Північного потоку-2».

«Північний потік-2» залишається основною геостратегічною загрозою для України та Європи. Ми закликаємо сторони у Вашингтоні, Берліні та Брюсселі, що наділені повноваженнями та відповідальністю, застосувати всі засоби, необхідні для зупинки цього проєкту», – вказано в листі.

У документі висловлюється стурбованість з приводу пропозицій Державного департаменту США, наданих Конгресу.

Автори звернення нагадують, що президент США Джо Байден уже висловив позицію щодо неприпустимості добудови «Північного потоку-2», назвавши це «поганою угодою для Європи», реалізація якої призведе до посилення енергетичної залежності від Росії та дестабілізації в Україні. Європейський парламент теж підтримує негайне припинення реалізації російського проєкту.

США оголосили про відмову від запровадження санкцій проти оператора газопроводу «Північний потік-2» – базованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора – громадянина Німеччини Маттіаса Варніґа.

У посланні держсекретаря йдеться про те, що рішення не вводити санкції, незважаючи на те, що фірма і її голова займалися діяльністю, що підлягає таким заходам, продиктоване «національними інтересами» Сполучених Штатів Америки.

При цьому США планують запровадити санкції проти чотирьох морських суден, трьох компаній, що надають плавзасоби, зайняті в спорудженні газопроводу, і Морської рятувальної служби Росії, якій належать дев’ять суден, що беруть участь у проєкті.