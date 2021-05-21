У Німеччині заарештували підозрюваного в зв’язках з ФСБ

У Німеччині цього тижня, 18 травня, був заарештований чоловік, обвинувачений у придбанні матеріалів для наступної передачі російським співробітникам ФСБ. Як повідомляє видання Der Spiegel, ідеться про високотехнологічні компоненти, призначені для використання в російській ракетній програмі. У публікації вказано, що підозрюваний звинувачується в контактах із громадянином Росії на ім’я Сергій К., нібито покупцем, який діяв в інтересах ФСБ. На це звернув увагу «Голос Америки».

У березні 2021 року Сергій К. нібито зустрічався з головою німецької компанії в місті Аугсбурзі. Ім’я цієї людини не називається, проте, як повідомляється в публікації, він уже визнаний винним у порушенні ембарго Євросоюзу на продаж зброї до Росії.

Експортна документація була складена на техніку, нібито призначену для потреб нафтогазової галузі. Насправді ж, повідомляє Der Spiegel, компоненти призначалися для російської державної компанії «Новатор», яка виробляє балістичні ракети, здатні нести ядерні заряди.