Клімкін про «Північній потік-2»: ми програли першу битву, але не війну

Україна програла першу битву в процесі будівництва російського трубопроводу «Північний потік-2», заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Чесно маємо сказати, що першу битву ми поки що програли. Це не значить, що ми програли війну стосовно газу, але ми програли цю битву. Ми не змогли переконати американців, що «Північний потік» потрібно зупинити за будь-яких умов», – сказав Клімкін в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Він вважає, що насправді дипломатія тільки починається.

«Для нас це буде найскладнішим етапом. Поясню чому. Поки що ми боролися проти «Північного потоку», за санкції, працювали з Конгресом, з Сенатом, зі всіма противниками, зі всіма, з ким є. А зараз, скоріш за все, нам в новій конфігурації доведеться домовлятися про умови і гарантії для нас, щоб ми не припинили бути транзитером, найнадійннішим транзитером і не стали джерелом диверсифікації, як іноді кажуть, якогось транзиту», – зазначив Клімкін.

Газопровід «Північний потік-2», який завершений на 95 відсотків і може бути остаточно добудований до вересня, був у центрі протистояння між Берліном і Вашингтоном за часів адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа. З моменту вступу на посаду в січні Байден намагався поліпшити відносини з Європою загалом та Німеччиною зокрема.

Американські чиновники наголошували, що газопровід зробить Європу більш залежною від російських енергоносіїв і зашкодить Україні, яка отримує плату за транзит газу.

Німецький уряд відмовився зупинити проєкт, наполягаючи разом із Москвою, що він є суто комерційним, а не політичним.

18 травня видання Axios написало, що США не вводитимуть санкцій проти компанії – оператора газопроводу Nord Stream 2 AG. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас 19 травня це підтвердив.

24 травня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що очікує продовження зі США обговорення щодо проєкту «Північний потік-2» після рішення США скасувати санкції проти «Північного потоку-2».