Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій пресі порівняв «Північний потік-2» із окупацією Криму

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, у якому порівняв будівництво Росією «Північного потоку-2» із окупацією Криму.

Трубопровід «Північний потік-2» , який даватиме Росії можливість постачати газ у Європу, відмовившись від української газотранспортної системи, «нічим не відрізняється від анексії Криму», сказав Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що війна Росії проти України триває і назвав добудову нового газопроводу в числі «козирів» Кремля та «постійних важелів для торгів».

Майже завершений трубопровід по дну Балтійського моря додасть паралельні транспортні потужності до вже діючого «Північного потоку-1».

Низка країн Європи, а також США і Україна називають «Північний потік-2» політичним проектом, який дасть Москві можливість легко маніпулювати змінами потоків газопостачання європейського континенту для тиску на країни-транзитери, насамперед на Україну.

«Північний потік-2» – це загроза для енергетичної безпеки України і Європи

Зараз між Україною та Росією діє кількарічний контракт, який гарантує російський транзит українською газотранспортною системою і дає Україні кілька мільярдів доларів на рік у вигляді оплати за транзит. А завершення побудови «Північний потік-2», наголосив Зеленський, кардинально погіршиться ситуацію для України.

«Якщо вони добудують «Північний потік-2» – це загроза для енергетичної безпеки України і Європи. Росія точно нас відключить. Так, у нас є контракт. До речі, завдяки Німеччині та Франції ми в Нормандському форматі домовилися про цей контракт на п'ять років. І з цих п’яти років майже два вже пройшли. Через три роки цей контракт закінчиться», – застеріг Зеленський.

За словами українського президента «все це робиться для того, щоб наступного контракту в України не було», і таким чином Москва отримає черговий важіль тиску на Україну, зокрема «у питанні Донбасу».

«...Щоб торгуватися щодо Донбасу, щоб «вибити» для сепаратистів амністію, щоб залишити за Росією контроль за результатами місцевих виборів тощо, треба піднімати ставки. «Північний потік-2» на сьогодні – це козирна ставка», – сказав президент.