Путін відповів на запитання, чи вважає він себе вбивцею

Президент Росії Володимир Путін в інтерв’ю американському телеканалу NBC News відповів на запитання, чи вважає він себе вбивцею. Уривок розмови президента Росії з журналістом опублікований увечері 11 червня.

Кореспондент під час бесіди запитав у Путіна, чи він – вбивця. Перед цим журналіст нагадав про інтерв’ю президента США телеканалу ABC, в якому Джо Байден ствердно відповів на запитання, чи вважає він Путіна вбивцею.

Путін у відповідь розсміявся і сказав, що за час перебування на посаді звик до нападок з усіх боків під різними приводами. «Нічого з цього мене не дивує», – зазначив президент Росії, не відповівши прямо на питання.

Він додав, що подібні звинувачення є частиною «культури США».

Після цього журналіст вказав, що Путін не дав прямої відповіді на запитання. Президент Росії сказав, що чув десятки подібних звинувачень, у першу чергу під час «боротьби з тероризмом на Північному Кавказі». За словами Путіна, він завжди діє в інтересах російського народу.

Журналіст також запитав у Путіна про загибель оглядачки «Нової газети» Анни Політковської, політика Бориса Нємцова, аудитора Сергія Магнітського, колишнього співробітника російських спецслужб Олександра Литвиненка й інших росіян, його опонентів. Президент Росії заявив, що в деяких випадках злочинці знайдені, і Москва готова продовжувати роботу в подальшому розслідуванні цих злочинів.

«Я не хочу здатися грубим, але це схоже на якесь нетравлення шлунка, словесне нетравлення. Ви згадали багатьох людей, які дійсно постраждали і гинули в різний час з різних причин, із вини різних людей», – сказав Путін.

Окремо він згадав ексміністра у справах друку та телерадіомовлення Михайла Лесіна, який загинув у США в 2015 році. Він назвав Лесіна «гідною людиною».

Повністю 90-хвилинне інтерв’ю з Путіним вийде на NBC News 14 червня, за два дні до зустрічі президентів Росії і США в Женеві.