Останні, насичені алкоголем, дні екс-міністра преси Росії Михайла Лесіна

Михайло Лесін, який був соратником російського президента Володимира Путіна і сприяв консолідації російських ЗМІ в руках Кремля, помер у Вашингтоні за не до кінця з’ясованих обставин у 2015 році, провів свої останні 72 години, вживаючи великі дози алкоголю, вимагаючи в готельного персоналу ще більше випивки і змінюючи готелі після чвар із їхнім менеджментом.

Алкоголь, згідно з американськими даними, був одним із чинників смерті в номері-пентхаузі в вашингтонському Dupont Circle Hotel 5 листопада 2015 року, яку правоохоронці визнали за нещасний випадок.

Поліція і прокурори вважають причиною смерті травми, зазнані внаслідок падіння. Але оскільки спосіб смерті так і не був пояснений, з’явились і все не вщухали спекуляції, що Лесін, який посварився з Кремлем, міг бути жертвою якоїсь змови.

Радіо Свобода вдалося встановити перебіг подій в останні три дні Лесіна у Вашингтоні, спираючись на офіційні документи правоохоронних і медичних органів.

Серед цих документів – словесні описи записів відеокамер спостереження двох готелів, де він зупинявся. Ці відео, як кажуть представники правоохоронних органів, не вказують на щось підозріле, але документи поліції стверджують, що через пошкоджені відеозаписи правоохоронці, можливо, не мали змоги переглянути майже три години запису після того, як Лесіна востаннє бачили живим.

Невідомо, чи конкретно самі ці записи були в розпорядженні правоохоронних органів США, хоча документи, пов’язані з цією справою, які ексклюзивно вдалося роздобути Радіо Свобода минулого тижня, містять і один під назвою «Перебіг подій на відео з камери 903» – це згадка про номер у готелі Dupont Circle Hotel, де було знайдене тіло Лесіна. У ньому згадано перевірку стану здоров’я Лесіна в його номері працівниками готелю, які бачили його востаннє живим напередодні його смерті.

Отже, події і час того, як розвивались ці події (час інколи приблизний):

21 жовтня 2015 року

Лесін прилітає до Лос-Анджелеса, де живе його родина, із візою, яку зазвичай використовують іноземні туристи, як свідчать американські дані про подорожніх, що їх оприлюднив російський опозиціонер Олексій Навальний.

2 листопада 2015 року

15:44: Без попереднього бронювання Лесін заселяється в фешенебельний Four Season Hotel у вашингтонському районі Джорджтаун. Офіційні дані поліції не вказують, чи бронював Лесін собі номер і як він розраховувався за нього. За даними відео з камер спостереження, схоже, що Лесіна підвозив хтось на автівці з реєстрацією штату Вірджинія. На відео, як мовиться в документі, не можна встановити номерний знак машини, і не ясно, чи вдалося в підсумку встановити власника автівки.

15:53: Лесін заходить до свого номера 266. Протягом наступних 13 годин він дістає з мінібару багато малих пляшечок із міцними напоями, а також пляшок із вином і пивом.

3 листопада 2015 року

05:00: Протягом 40 хвилин Лесін підпирає двері до номера, щоб вони не зачинилися, і кілька разів входить і виходить.

05:41: Лесін виходить із номера, спускається ліфтом до фойє готелю і прямує до готельного ресторану, не маючи нічого з собою.

05:45: Видно, як Лесін повертається до ліфта з великою пляшкою текіли з ресторану, яку пізніше знайдуть порожньою в його номері. Також приблизно в цей час йому приносять до номера його замовлення на макарони «пенне паста».

13:45: До готелю прибуває людина, яку поліція назвала «другом» Лесіна.

13:52: Працівник служби безпеки готелю і згадана особа, ім’я якої в поліційному документі заретушоване, йдуть до номера Лесіна і знаходять його на ліжку у стані без тями. Вони залишають номер, і неназвана особа «залишається в готелі».

17:45: Приблизно через 30 хвилин після того, як Лесін бере з приватного бару два пива, працівник безпеки готелю перевіряє його стан і доходить висновку, що той або спить, або цілком п’яний.

18:15–18:25: Лесін бере пляшку вина і пляшку віскі з мінібару.

18:30: Ім’я Лесіна – серед запрошених на вечерю і благодійний захід для збору коштів на честь російського мільярдера і мецената Петра Авена в готелі «Ріц-Карлтон» у Вашингтоні, але Лесін туди не з’явився.

18:50: Служба безпеки готелю знову перевіряє стан Лесіна і з’ясовує, що той або спить, або цілком п’яний. У номері перевернуті стілець і диванчик. Працівники готелю вирішують забрати весь алкоголь, який іще залишався в мінібарі.

20:30: Персонал готелю бачить, як Лесін рухається своїм номером, але якось недоладно. Представник служби безпеки помітив синець під лівим оком Лесіна. Лесіна інформують, що його «друг» внизу «турбується про його здоров’я» і хоче його побачити, але Лесін каже, що не хоче говорити з ним. Після переказу цієї інформації друг, ім’я якого в офіційних матеріалах заретушоване, залишає готель.

22:38: Лесін виходить із номера, вдягнений, але не взутий, спускається вниз до готельного фойє, де «просто прогулюється». Він кілька разів спирається на стіну, щоб втриматися на ногах.

22:42: Лесіну відмовляють в алкогольних напоях у барі ресторану, але він намагається випити «кілька недопитих коктейлів із полиці використаного посуду».

22:53: Після того, як Лесін трохи посидів у кріслі в фойє готелю, зайшов у ліфт і відразу вийшов, його відводить до його номера служба безпеки готелю. На якомусь етапі протягом дня на відео з камер спостереження в готелі Four Seasons видно синець під його лівим оком, що підтверджує спостереження працівника служби безпеки готелю, зроблене раніше.

​

4 листопада 2015 року

00:35: Лесін виходить із номера і «блукає коридором»; через хвилин 20 він спуститься в фойє готелю.

00:53–00:57: Лесін виходить із номера і йде до фойє готелю. Він повертається до ресторану, але там уже зачинено. Він озирається навкруги, піднімає шнур, що перекривав вхід, і заходить. Він бере пляшку з алкоголем із бару. На виході з ресторану його зупиняє неназваний представник служби безпеки готелю. Персонал служби безпеки відводить Лесіна назад до його номера. Неназвана людина, чиє ім’я і посада в наявних документах заретушовані, запитує персонал готелю про Лесіна, після чого дзвонить «у свій штаб» і переказує ім’я і дату народження Лесіна.

01:45–02:30: На прохання Секретної служби США, яка перебувала в готелі в очікуванні на прибуття особи під її охороною, представника служби безпеки готелю ставлять на чергування біля номера Лесіна, щоб той звідти не вийшов. У якийсь момент під час перебування Лесіна в готелі Four Seasons агент Секретної служби США бачив Лесіна в фойє в халаті. Лесіна також бачили, як він «блукав коридорами і фойє в різних стадіях роздягненості».

04:46: Лесін виходить із номера, підперши двері, щоб вони не зачинилися, і йде до фойє. Він виходить із готелю і повертається через 10 хвилин. Він пропонує гроші працівникові реєстрації готелю за алкоголь, але отримує відмову.

05:00: Лесін виходить із готелю і ловить таксі, не оформивши виїзду з готелю.

05:30: Лесін винаймає пентхауз на верхньому, дев’ятому, поверсі Dupont Circle Hotel за 1,6 кілометра від Four Seasons, виглядаючи «дуже сп’янілим», і платить за одну ніч 1200 доларів готівкою.

​05:37: Лесін виходить із номера в Dupont Circle Hotel.

05:50: Лесін повертається до готелю Four Seasons із невеликою «подорожньою» пляшкою віскі Johnnie Walker і йде у свій номер. Схоже, персонал готелю не помітив прибуття Лесіна.

07:51: Лесін виходить із номера в Four Seasons, їде ліфтом донизу і виходить із готелю. Він повертається менш ніж через 10 хвилин із чимось схожим на пакунок цигарок.

07:59: Протягом 45 хвилин Лесін виходить із номера і повертається шість разів. У якийсь момент його бачать біля ліфта в самій лише спідній білизні Відео з камер спостереження, переглянуте пізніше, не вказує ні на які помітні ознаки травми внаслідок сильного удару тупим предметом на тілі Лесіна, коли він ходив коридором готелю лише у спідньому.

08:54: Лесін виходить із номера, йде вниз і намагається вмовити готельний персонал купити йому алкогольних напоїв.

09:09: Лесін виходить із готелю Four Seasons, шукає таксі, і чути, як він каже водієві відвести його до Dupont Circle Hotel. Дізнавшись, що Лесін виїхав із готелю, начальник служби безпеки готелю Four Seasons зайшов у номер, де зупинявся Лесін, і фотографує численні пляшки з-під алкоголю, розкидані на підлозі, включно з пляшкою Johnnie Walker, яку Лесін приніс до номера лише за кілька годин до того.

09:32: Лесіна супроводжує до номера в Dupont Circle Hotel працівник служби безпеки готелю.

09:34: Лесін виходить із номера, повертається і знову виходить.

09:37: Готель Four Seasons наказує змінити ключ до номера Лесіна, щоб він не змін потрапити туди. Агент Секретної служби США знову питає про Лесіна, щоб упевнитись, що він не становить загрози особі, яку агент охороняє.

10:20: Лесін повертається до Four Seasons на таксі і, несучи два пластикові пакети з алкоголем, «ледь не падає», виходячи з машини. Єдине його помітне пошкодження – синець під лівим оком, і він не виказує ознак болю, коли входить до фойє готелю. Служба безпеки готелю каже, що занепокоєна станом його здоров’я. Лесін намагається забрати сумки з алкоголем у готельного носія біля входу, але його зупиняє служба безпеки готелю. Лесін наполягає, що хоче забрати сумки, виходить на вулицю і забирає їх у носія. Він залишає Four Seasons на таксі і вже не повертається. Під час перебування у Four Seasons Лесін випив загалом «14 пляшок пива, вина або міцних напоїв» із мінібару, а також пляшку текіли і віскі Johnnie Walker.

10:48: Лесін повертається до свого пентхаузу в Dupont Circle Hotel із двома «великими пакетами з покупками». Це останнє відео, яке показувало Лесіна живим.

​13:57: Дві покоївки входять до номера Лесіна і одразу виходять, вочевидь побачивши, що Лесін «або спить, або без тями».

14:23: Представник служби безпеки готелю і менеджер роботи з клієнтами входять до номера Лесіна, щоб перевірити стан його здоров’я, але Лесін вітає їх, у сорочці і трусах, «у стані сп’яніння і спотикаючись ходячи по кімнаті». Лесіна питають, чи він залишиться в готелі ще на одну ніч, на що він відповів російською: «Да». Лесіна питають, чи йому потрібна медична допомога. Він кладе руку на плече одного з відвідувачів і каже російською: «Нєт». Ані представник служби безпеки готелю, ані менеджер не помічають ніяких поранень на тілі Лесіна.

20:17: Представник служби безпеки і менеджер поверху перевіряють стан Лесіна, якого знаходять «без тями, лежачи долілиць на килимі», але він іще дихав. Спроби розбудити Лесіна не вдаються. Вони залишають готельний номер менш ніж через дві хвилини. Це був останній раз, коли Лесіна бачили живим. Відео з камер спостереження не показувало, щоб іще хтось входив до номера до моменту, коли Лесіна знайшли мертвим наступного дня.

5 листопада 2015 року

11:32: Представник служби безпеки готелю і помічник менеджера входять до номера Лесіна, щоб нагадати, що йому треба виписатись із готелю до полудня. Вони використовують універсальний ключ, коли ніхто не відповідає на їхній стукіт у двері. Лесіна знаходять «лежачи долілиць на килимі» без дихання. Смерть була «очевидною». Кімната вкрита порожніми і невідкритими пляшками з алкоголем.

11:34: Працівник готелю телефонує до служби 911 із надзвичайних ситуацій, щоб доповісти про знайдене тіло Лесіна.

17:46: Вашингтонське Головне патологоанатомічне управління інформує Бюро дипломатичної безпеки Державного департаменту США, що російське посольство «хотіло б допомогти з ідентифікацією» Лесіна. Посольство каже, що «якщо він той, про кого ми думаємо», то він є важливою російською офіційною особою, повідомляє у доповіді патологоанатомічне управління.

20:00: Поліцейські детективи інформують патологоанатомічне управління, що «друг» Лесіна телефонував, питаючи про місце його перебування, і сказав, що Лесіна востаннє бачили живим на два дні раніше по обіді, коли той виходив із готелю Four Seasons. Особа друга, а також те, коли саме він дзвонив, лишилися не ясними.

​6 листопада 2015 року

У Вашингтоні здійснено розтин тіла Лесіна. Представники посольства Росії у Вашингтоні впізнали тіло Лесіна.

Американські, російські і міжнародні ЗМІ повідомляють про смерть Лесіна.

8 листопада 2015 року

У готелі Four Seasons «друг друга» Лесіна інформує міську поліцію Вашингтона, що Лесін зупинявся в цьому готелі перед тим, як перебратися до Dupont Circle Hotel. Ім’я «друга друга» в цьому документі заретушоване.

9 листопада 2015 року

Представник російського посольства у Вашингтоні, ім’я якого в документі заретушоване, телефонує детективу міської поліції. Слідчий інформує дипломата, що смерть Лесіна ще розслідується і що «він не може дати відповіді» на деякі питання, що їх поставив російський посадовець.

10 березня 2016 року

Головне патологоанатомічне управління оприлюднює першу заяву щодо причин смерті Лесіна, описуючи їх як «травми голови, спричинені ударом тупим предметом», а також супровідні чинники: «спричинені ударом тупого предмета травми шиї, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок, що супроводжувались гострим алкогольним отруєнням». Спосіб смерті, мовиться в документі, не встановлений, і вашингтонська міська поліція продовжує розслідування.

28 жовтня 2016 року

Міністерство юстиції США оголошує, що його вашингтонське бюро і поліція столиці США встановили, що смерть Лесіна була нещасним випадком, і закрили розслідування. В повідомленні мовиться, що «Лесін помер від травм унаслідок ударів тупим предметом по голові, а також супровідних чинників: травм унаслідок ударів тупим предметом по шиї, тулубу, верхніх і нижніх кінцівках, що супроводжувались гострим алкогольним отруєнням».

15 березня 2019 року

Після успішного позову через порушення Акту про свободу інформації США Радіо Свобода ексклюзивно отримало 149 сторінок документів, що стосуються розтину тіла Лесіна, від вашингтонського Головного патологоанатомічного управління. Документи вказують, що Лесін зазнав перелому під’язикової кістки трохи нижче від лінії щелепи «в час або близько до часу» смерті. Такий перелом найчастіше пов’язують із «задушенням чи асфіксією», хоча документи не виключають можливості, що перелом міг настати вже під час розтину тіла.