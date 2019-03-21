Експерти-медики ставлять під сумнів результати розтину тіла екс-міністра преси Росії Лєсіна

Коли шийна кіста справді ламається, то це стається в результаті защемлення або асфіксії. Крововилив м’яких тканин на м’язи, які розташовані по боках та з задньої частини шиї. Мозок, що набряк. Значні синці і порізи на ногах, руках, долонях, грудній клітці, обличчі та черепі. Офіційний висновок є таким, що колишній медійний радник Кремля Михайло Лєсін, труп якого було знайдено у вашингтонському готелі 5 листопада 2015 року, помер внаслідок нещасного випадку через побій голови та інших частин тіла після перебору з алкогольними напоями.

Але багато судмедекспертів, які ознайомились з результатами розтину тіла, а також інші документи, які вдалося роздобути Радіо Свобода від Головного Медичного слідчого, ставлять нові питання про те, що заможній кремлівський інсайдер, можливо, був вбитий.

«Я зробив 12 тисяч розтинів за свою кар’єру, – каже Дональд Джейсон, судмедексперт-консультант і колишній професор Медичної школи Університету Вейк Форест у Північній Кароліні. – Значна частина з них були алкоголіками. І я ніколи не бачив перелому під'язикової кістки у когось, хто падає від перепою».

Під’язикова кіста, пов’язана із загадкою

Той факт, що під’язикова кістка Лєсіна – тонка, напівкругла кістка, яка розташована на самій горі шиї вище гортані і прямо під кісткою щелепи, була зламана, є лише одним з аспектів розтину, на який звертають увагу експерти, з якими спілкувалось Радіо Свобода.

Результати розтину були отримані Радіо Свобода після понад двох років запиту, згідно з Актом про свободу інформації, і ця доповідь є неповною. Деяких сторінок бракує, деякі сторінки сильно відредаговані, підписи забілені. Але дані лабораторних результатів, огляду патологоанатомів з офісу головного судмедексперта, а також від шпиталя Джоржтаунського університету і неназваного судмедексперта – вони включені з доволі точними подробицями.

За словами експертів, з якими спілкувалось Радіо Свобода, все це, однак, порушує питання щодо офіційних висновків, що смерть Лєсіна була нещасним випадком, спричиненим «прямою травмою голови, з додатковими причинами, якими були «сильні травми шиї, тулуба, верхніх кінцівок і нижніх кінцівок, які були викликані падінням, при гострому отруєнні етанолом».

«Я ніколи нічого подібного не бачив, – каже Том Ендрюс, який вийшов на пенсію в 2017 році з посади головного медичного експерта в штаті Нью Гемпшир, і подивися на справу на прохання Радіо Свобода.

«Це незвична справа, складність травм – навіть для алкоголіка. Незвичне поєднання травм для випадкової смерті внаслідок падіння чи падінь з позиції стоячи», – каже він.

Теорія падіння?

10 березня 2016 року головний медичний експерт Вашингтона оприлюднив попередню доповідь, вказуючи на «силову травму» як причину смерті. Тижнями по тому, представник офісу головного медичного експерта відповів на один запит неназваного чиновника. Серед питань були часові рамки та можливі причини травми під’язикової кістки, яку відокремили від тіла Лєсіна.

В додатковій доповіді від першого квітня 2016 року, яку Радіо Свобода отримало разом з іншими документами, представник вказує, що перелом стався «під час або близько часу» смерті. Тоді як інші причини не можна виключати – включно зі «значним падінням» або що кістка була переламана під час розтину – така травма «зазвичай асоціюється з повішенням або ручним защемленням», – написав представник.

У випадку ручного защемлення, додав він, «я б очікував поранення м’якої тканин, що мало б бути в результаті цього».

В нотатках, включених в доповідь за результатами розтину, незваний судмедексперт описує певні пошкодження м’яких тканин із лівого боку шиї Лєсіна.

Під’язикова кістка є добре захищеною, як кажуть кілька медичних фахівців, з якими спілкувалось Радіо Свобода, і що перелом її потребує прямого удару: або, наприклад, точного падіння на предмет з гострим кутом або удар по шиї.

Лєсін був алкоголіком і під час своєї смерті був у стані сильного сп’яніння, як свідчать результати розслідування поліції та медичні дані, які пов’язують смерть із падінням.

Як і всі експерти, з якими говорило Радіо Свобода, Джейсон переглянув доповідь повністю. Він каже, що офіційні пояснення для нього не є переконливими.

«Його могли побити, і майже піддати тортурам, він має травму колін, може це від падіння, важко сказати», – каже Джейсон, який робив розтини протягом сорока років.

Медичні експерти, з якими поспілкувалось Радіо Свобода, всі кажуть, що нечувано аби під’язикова кістка була зламана під час розтину, це дуже рідкісний випадок, як висловився один експерт. Ендрюс зі штату Нью Гемпшир, також вказав на брак повної інформації в результатах розтину, як, наприклад, звична згадка про зауваги медичного експерта в разі, коли під’язикова кіста зламана в результаті розтину.

Більше питань аніж відповідей

Ендрюс та інші експерти кажуть, що медичні нотатки та лабораторні дослідження вказують, що Лєсін міг бути в стані коми о восьмій вечора перед тим, як його знайшли мертвим.

О 20:17 працівник служби безпеки готелю та менеджер Dupont Circle Hotel проводили огляд і знайшли Лєсіна в його кімнаті, без тями і лежачим на килимі головою вниз, але він все ще дихав. Після невдалої спроби привести його до тями, вони вийшли з кімнати Лєсіна. Це останній момент, коли Лєсіна бачили ще живим.

Ендрюс каже, що наявні свідчення, як виглядає, вказують, що Лєсін помирав повільно, ймовірно протягом пари годин від моменту, коли його бачили ще живим.

«Він жив ще досить довго після отримання травми голови, що навіть його мозок встиг набрякнути суттєво», – каже Ендрюс, вказуючи на імовірну причину смерті Лєсіна.

«З першого погляду, який обмеженим тим, що я бачу зараз, як на мене, як на міг погляд, виглядає, що хтось піддався нападу, був поранений з боку нападника і, можливо, – а, можливо, й ні – має захисні поранення на своїх руках. Я думаю, що він має дуже підозрілі поранення», – каже Ендрюс.

Дехто з експертів, з якими консультувалося Радіо Свобода, вважають офіційні висновки щодо смерті Лєсіна обґрунтованими, але все ж проблемними.

Лі Енн Ґроссберґ, яка працювала в офісі медичного експерта в Гаррісі (Техас), де розташоване місто Гьюстон, каже, що наявна інформація щодо результатів розтину, як виглядає, підтримує висновки медичного експерта у Вашингтоні.

«Що мене найбільше турбує, так це те, що на додаток до багатьох травм, які супроводжують випадкові травми, є також чисельні поранення, які зазвичай асоціюють з нанесеними травмами, які отримують під час якихсь фізичних чвар», – написала вона в електронному листі Радіо Свобода.

Ґроссберґ, яка каже, що з нею консультуються в судмедекспертних питаннях вже 18 років, зазначила, що ці травми включають травму голови, шиї та обличчя – деякі з них в таких місцях і в такій кількості, що виглядає малоймовірним, аби їх отримано в результаті нещасного випадку. Вона вказує зокрема на виражені крововиливи в м’язах шиї та можливий перелом під’язикової кістки.

«Невідомо, чи випадкові, чи нанесені травми, чи поєднання обох спричинили або були причиною смерті. Відтак, на мій погляд, спираючись на обмежену інформацію, яку я маю, я сказала б, що це невизначено», – написала вона.

Кендалл Кравнс, заступник медичного експерта в частині Техасу, де розташоване місто Остін, сказав, що Лєсін справді міг померти від падіння.

Перелом під’язикової кістки без паралельного крововиливу в очах, зокрема, були серед моментів, які спонукали його дійти такого висновку. До цього можна додати, каже він, брак поміченого травмування артерії в нижній частині шиї.

«Що він має – це всі ці синці в помітних місцях, які він міг набути в результаті падіння, а також він має той хиткий перелом шиї, який без інформації, я боюсь, що це щось менше, ніж незвичайне, випадкове падіння», – каже він.

Неясна справа

І Департамент поліції Вашингтона, і ФБР оприлюднили документи, які стосуються смерті Лєсіна, і вони згадують відео, яке зняли камери внутрішнього спостереження в готелі, де сталася смерть Лєсіна. Приблизно 300 годин зйомок були взяті ФБР для розслідування, згідно з документами.

Дані поліції, однак, свідчать, що була «проблема» з диском, на який писалось відео з камер пентхаузу на дев’ятому поверсі, де зупинився Лєсін. Неназваний працівник ФБР заявив, що він не зміг передивитися відео з холу на дев’ятому поверсі між 13:02 та 23:14 через проблему з диском. У цей проміжок входить майже три години після того, як Лєсіна востаннє бачили живим.

Неясно, чи конкретне відео було аналізоване.

Коли Радіо Свобода попросило про додаткову інформацію щодо відео, то департамент поліції Вашингтона відіслав прохання до Міністерства юстиції США, якому підпорядковується ФБР, а також адвокат США в окрузі Колумбія. Міністерство юстиції в той же час переправило запит від Радіо Свобода до поліції.

Низка документів, що їх роздобуло Радіо Свобода цього тижня, однак, включають і один під назвою «Час відео з камери 903» – це згадка про кімнату в готелі, де було знайдене тіло Лєсіна.

Час нотує Лєсіна та готельний персонал, який входив і виходив з його кімнати в день, коли його ще бачили востаннє живим, включно з останнім візитом того дня готельного персоналу.

Один з представників ФБР у Вашингтоні в липні 2016 року попросив відділ ФБР, який займається аналізом відео-, аудіо- та фотоматеріалів, поглянути на відео з однієї камери, місце перебування якої було змінено, в готелі Dupont Circle Hotel, аби визначити чи «піддавалось воно монтажу в якийсь спосіб». Відділ не знайшов «ніяких ознак… монтажу чи змін змісту (відео)».

16 травня 2016 року два поліцейських та представник офісу адвоката США відвідали готельну кімнату. Доповідь вказує, що знімки, які зробила поліція в готельній кімнаті 5 листопада, показують шматок дерева ніжки ліжка, який лежав на підлозі під ліжком. Також говорилось, що на знімках поліції видно кімнату, яка містила круглий стіл, який, як виглядало, містив металеву частину, яка відкололась. Столик замінили дерев’яним столом на момент візиту до кімнати 16 травня 2016 року.

Смерть медіа-магната

Навіть перед своєю смертю в листопаді 2015 року, кар’єра Лєсіна піддавалась пильному спостереженню з боку тих, хто стежить за Кремлем президента Володимира Путіна.

Більшість великих статків Лєсіна надійшли йому від приватної компанії, яку він створив у 1990-х роках для продажу реклами на дуже активному телевізійному рекламному ринку. Ця компанія – Video International – була пізніше куплена Юрієм Ковальчуком, головним акціонером банку «Росія», який вважають тісно пов’язаним із Кремлем.

Лєсін відігравав значну роль у виборчій кампанії Бориса Єльцина 1996 року і був речником Єльцина на кінці його президентства, включно з моментом його несподіваної відставки, про яку Єльцин оголосив 31 грудня 1999 року, а також призначення Володимира Путіна його наступником.

Як міністр преси Путіна на початку 2000-х, Лєсін був ключовою фігурою в підпорядкуванні телеканалів Кремлю, зокрема каналу НТВ, який тоді славився гарним рівнем незалежної журналістики. Лєсін також створював телеканал Russia Today, який став глобальним рупором Кремля і нині називається RT.

З невідомих причин він віддалився від Кремля десь між 2012 та 2014 роками і з того часу випав з публічного життя.

Серед багатьох питань довкола останніх днів Лєсіна є й таке: що він робив в американській столиці тоді? На запитання слідчих його син Антон, який живе в Каліфорнії, сказав, що він не знає.

Лєсін не вважався частим відвідувачем Вашингтона. Але невдовзі після його смерті стало відомо, що причиною відвідин Вашингтона був захід зі збирання коштів в Інституті Кеннана при Центрі Вільсона 3 листопада, двома днями перед тим, як знайшли його тіло.

Одним з меценатів, якого вшановували у той вечір, був впливовий російський банкір Петро Авен. Лєсін так і не відвідав той захід.

Авен також був на приватному заході в Атлантичній раді 4 листопада. Згідно з однією особою, яка знала про той захід, Лєсін теж прагнув бути й там, але так і не отримав запрошення від організаторів.

Остаточне визначення не визначено

Карл Вільямс, головний медичний експерт з тієї частини штату Пенсильванія, де розташоване місто Пітсбург, повторив думки інших, що відсутність додаткової інформації щодо даних слідчих поліції робить тяжчим зіставлення ширшої картини.

«Ключ до цієї справи лежить в тому, що відсутнє в даних судмедекспертів. Більше є відсутнього серед цих даних, аніж зібраного», – каже він.

А щодо під’язикової кістки, то Вільямс каже: «Надзвичайно рідко це стається через падіння».

На тлі скептицизму, два загальні моменти, які поділяють майже всі експерти, з якими консультувалась Радіо Свобода: по-перше, Лєсін не отримав смерть від бейсбольної біти чи подібного предмету – цю теорію обговорювали на початкових стадіях розслідування. По-друге, як каже Вільямс: «остаточне визначення щодо смерті має розглядатись як невизначене».

(Автор матеріалу – Mike Eckel (Вашингтон), у співпраці з Carl Schreck (Прага). Редагування – Michael Scollon)