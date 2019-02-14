США: суддя вимагає оприлюднити матеріали автопсії у справі про смерть екс-міністра з Росії

Суд у Вашингтоні наказав міській владі оприлюднити результати автопсії й інші документи у справі про смерть колишнього російського міністра преси Михайла Лесіна.

Таке рішення ухвалене за позовом Радіо Свобода до влади столиці США в рамках американського Закону про свободу доступу до інформації.

У листопаді 2015 року тіло Лесіна виявили в номері вашингтонського готелю.

У жовтні 2016 року влада США закрила розслідування у справі про смерть колишнього міністра преси Росії, визнавши її нещасним випадком.

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Тоді поліція і прокуратура повідомили: у висновку про смерть Лесіна мовиться, що вранці 4 листопада 2015 року він прийшов до вашингтонського готелю після кількох днів постійного вживання алкоголю. У номері готелю він впав і вдарився головою. Слідчі встановили, що у номері Михайло Лесін був один.

Смерть російського чиновника, давнього близького соратника президента Володимира Путіна, викликала припущення, що Лесін був убитий після того, як запропонував свою допомогу ФБР США.