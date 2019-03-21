Смерть у готелі Dupont: фотографії з готельного номера Михайла Лесіна

У листопаді 2015 року Михайла Лесіна, колишнього російського міністра преси і радника президента Росії Володимира Путіна, знайшли мертвим у готельному номері у Вашингтоні. У звіті міської поліції зазначено, що протягом кількох днів напередодні своєї смерті він вживав багато алкоголю.



Смерть Лесіна назвали нещасним випадком, який стався через травму голови, а також інші травми і фактори, включаючи гостре отруєння етанолом. Він міг зазнати перелому шиї трохи нижче від лінії щелепи «у момент смерті або незадовго до неї». Про це йдеться у звіті, наданому Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа міською владою Вашингтона. За офіційною версією, смерть настала від удару тупим предметом, що могло бути результатом падіння. На думку деяких коментаторів, це не виключає версії вбивства.



Навколо смерті Лесіна – все ще багато питань. Серед них – із ким він взаємодіяв у столиці США і чому він узагалі там перебував.



Нижче зібрані фотографії, оприлюднені раніше вашингтонським поліцейським відділом, які показують стан готельної кімнати Лесіна на момент його смерті.

