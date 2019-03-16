Хто міг бути причетним до загибелі екс-міністра преси Росії Лєсіна?

Колишній міністр преси Росії Михайло Лєсін, якого знайшли мертвим у Вашингтоні в 2015 році, міг отримати перед смертю перелом шиї трохи нижче лінії щелепи. Про це повідомляється в звіті Офісу головного судового медика, наданого Радіо Свобода міською владою Вашингтона.



За рішенням суду, який визнав право Радіо Свобода отримати дані про смерть Михайла Лєсіна за законом про розкриття інформації, журналістам надано 149-сторінковий документ з обставинами загибелі російського чиновника.

Його смерть влада США називає випадковою, але ряд ЗМІ повідомляв, що колишній міністр міг бути убитий після того, як погодився дати свідчення про корупцію в Росії.



У наданому Радіо Свобода звіті, зокрема, повідомляється:

Під'язикова кістка Лєсіна, розташована під м'язом язика, була зламана. Також була зламана його шия нижче щелепи, ця травма могла бути отримана в момент смерті або перед нею. Згідно з іншим твердженням з документа, шия могла бути зламана під час розтину тіла колишнього міністра.

ФБР розглядало можливість почати розслідування загибелі Лєсіна на початку 2016 року. Не ясно, чи було це зроблено, але відомо, що агенти ФБР взяли участь в допиті свідків і вивченні відео камер готелю, де помер Лесин.

Син Лєсіна, Антон, який живе в Беверлі-Гіллз, розповів слідству, що Лєсін постійно напивався під час ділових поїздок.

Один із співробітників Офісу головного судового медика Вашингтона давав свідчення щодо загибелі чиновника Великому журі з кримінальних справ.

Відразу після смерті колишнього міністра детективу, який веде справу, зателефонував чоловік, який представився другом покійного. Він поцікавився, де знаходиться тіло Лєсіна. Ім'я того, хто телефонував невідоме.

​Чому смерть Лєсіна викликає запитання

Лєсін був високопоставленим російським чиновником в ранні роки президентства Володимира Путіна. Він брав участь в відторгненні державою телекомпанії НТВ в олігарха Володимира Гусинського. Перед смертю він взяв участь у створенні телеканалу Russia Today і керував холдингом «Газпром-медіа», відповідаючи там серед іншого за радіостанцію «Ехо Москви», де у нього був конфлікт з творчим колективом.



У 2014 році бізнесмен привернув до себе увагу Сенату США. ФБР доручили розслідувати обставини набуття статків Лєсіним на предмет можливого відмивання грошей. Колишній чиновник володів маєтками в дорогому передмісті Лос-Анджелеса – Беверлі-Гіллз, а також яхтою, вартість якої оцінювали в 40 мільйонів доларів.



5 листопада 2015 року тіло Михайла Лєсіна знайшли в готелі Dupont Circle у Вашингтоні, всього в декількох кварталах від Білого дому.

Його партнери стверджують, що цей готель не був достатньо розкішним для його звичок. До переїзду в недорогий готель Лєсін знімав номер в шикарному готелі Four Seasons в іншій частині Вашингтона.

Одного разу він з'явився там в стані сильного сп'яніння, і адміністрація готелю викликала співробітників Секретної служби США, яка займається охороною президента. Один з агентів порадив адміністрації тримати біля номера Лєсіна чергового, щоб той нікуди не випускав клієнта готелю. Адміністрація готелю не пояснила, чому звернулася до працівників спецслужби, а не в поліцію.



Лєсін був виявлений з численними травмами тіла. Згідно з офіційною версією влади США, травми могли бути отримані в стані глибокого сп'яніння. Згідно зі свідченнями і даними експертизи, Лєсін в останні дні життя багато пив.



У березні 2018 року видання BuzzFeed опублікувало матеріал, у якому стверджується, що Лєсіна до смерті забили співробітники російських силових структур на замовлення неназваного олігарха, близького до президента Путіна. Про це також йдеться в секретному звіті, який для ФБР підготував Крістофер Стіл – колишній співробітник британської розвідки і автор досьє про Дональда Трампа.

Видання ґрунтувало свою статтю на даних декількох джерел, в тому числі ділового партнера Лєсіна і співробітників ФБР. Всі вони розповіли BuzzFeed одну й ту ж історію. За словами співрозмовників BuzzFeed, людей, які вбили Лєсіна, найняли, щоб побити його і налякати, проте вони «зайшли занадто далеко».

Оригінал публікації на сайті Російської редакції Радіо Свобода.