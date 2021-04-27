Британія ввела санкції проти 14 росіян у справі Магнітського

Великобританія в понеділок внесла до списку санкцій 14 російських громадян, пов’язаних зі справою загиблого в московському СІЗО юриста Сергія Магнітського і ймовірним розкраданням 230 мільйонів доларів з російського бюджету, яку розслідував Магнітський. Санкції запроваджені на підставі британського аналога американського «закону Магнітського», закону про санкції і боротьбу з відмиванням коштів. Закон був схвалений в 2018 році і набрав чинності після виходу Британії з ЄС.

У списку, опублікованому на сайті британського МЗС є 22 людини – крім росіян, це п’ять громадян ОАЕ, а також громадяни Гондурасу, Нікарагуа і Гватемали, яких підозрюють в корупції та відмиванні грошей.

З російських громадян в список увійшли особи, раніше згадувані в контексті справи про переслідування Магнітського або про відмивання грошей. Раніше проти них були введені санкції в США.

У списку, зокрема, колишній слідчий Павло Карпов, колишній заступник начальника відділу Департаменту податкових злочинів ГУВС у Москві Артем Кузнєцов, колишній керівник інспекції ФНС №28 у Москві Ольга Степанова, її колишній чоловік Владлен Степанов, слідчий московської прокуратури Станіслав Гордієвський та інші.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до Великобританії і заморожування активів внесених у список. Британія вперше застосувала цей санкційний інструмент.

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Аудитор Сергій Магнітський, який стверджував, що розкрив корупційну схему виведення коштів з російського бюджету, був заарештований в Росії у справі про ухилення фонду Браудера Hermitage Capital від сплати податків. Він помер в 2009 році в слідчому ізоляторі «Матроська тиша». Ініціатори переслідування винних у смерті Магнітського стверджують, що йому не надавали необхідну медичну допомогу і фактично свідомо довели до смерті в СІЗО.

У 2012 році США ухвалили «закон Магнітського», що дозволяє вводити персональні санкції проти росіян, причетних до порушення прав людини. Згодом цей документ набув глобального характеру – в список увійшли громадяни Росії та інших країн, які не пов’язані безпосередньо зі справою Магнітського.