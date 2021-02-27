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27 лютого 2021, Київ 21:16
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Роковини вбивства Нємцова: росіяни вшановують пам’ять опозиціонера (відео)

Роковини вбивства Нємцова: росіяни вшановують пам’ять опозиціонера (відео)
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Роковини вбивства Нємцова: росіяни вшановують пам’ять опозиціонера (відео)

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Палкого критика президента Росії Володимира Путіна Нємцова вбили 6 років тому, в ніч на 27 лютого 2015 року. (Відео Reuters)

27 лютого у Москві тисячі людей покладають квіти до місця вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова поблизу Кремля. Палкого критика президента Росії Володимира Путіна Нємцова вбили 6 років тому, в ніч на 27 лютого 2015 року. Муніципальна влада відхилила прохання встановити на місці злочину меморіальну дошку на його честь, міські робітники кілька разів зносили імпровізовані меморіали. У 2017 році двоє людей були засуджені за причетність до вбивства Нємцова, але родина та колеги покійного політика тоді заявили, що люди, які замовили його вбивство, залишаються на волі. (Відео Reuters)

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