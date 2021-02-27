27 лютого у Москві тисячі людей покладають квіти до місця вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова поблизу Кремля. Палкого критика президента Росії Володимира Путіна Нємцова вбили 6 років тому, в ніч на 27 лютого 2015 року. Муніципальна влада відхилила прохання встановити на місці злочину меморіальну дошку на його честь, міські робітники кілька разів зносили імпровізовані меморіали. У 2017 році двоє людей були засуджені за причетність до вбивства Нємцова, але родина та колеги покійного політика тоді заявили, що люди, які замовили його вбивство, залишаються на волі. (Відео Reuters)
Роковини вбивства Нємцова: росіяни вшановують пам’ять опозиціонера (відео)
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