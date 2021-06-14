Саміт НАТО: чого чекати Україні

У Брюсселі 14 червня відбувається саміт НАТО. У Бельгії перебуває президент США Джо Байден, який, як він заявив, відновлює зв’язки з європейськими союзниками після президентства Трампа.
На саміт не запросили партнерів НАТО – Україну і Грузію. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна не розуміє, як можна не знайти формату участі Києва в саміті НАТО. А президент України Володимир Зеленський, коментують підтримку від альянсу, сказав, що надання Україні ПДЧ (плану дій щодо членства в НАТО) було б «справжнім сигналом для Росії».
Результати цьогорічного саміту для України аналізуємо у програмі Свобода Live.
Учасники програми:
Валерій Кравченко, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень;
Андрій Піонтковський, російський політолог;
Раса Юкнявічене, депутатка Європарламенту від Литви, в минулому – міністерка оборони Литви і віцепрезидентка Парламентської асамблеї НАТО;
Ігор Тодоров, професор, директор Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції УжНУ.
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