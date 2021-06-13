G7: Росія повинна припинити дестабілізуючу поведінку

Лідери «Групи семи» за підсумками саміту у Великій Британії опублікували спільне комюніке, в якому закликали владу Росії припинити «дестабілізуючу поведінку» та «шкідливу діяльність».

Лідери США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії підтвердили зацікавленість у стабільних і передбачуваних відносинах з Москвою. При цьому вони закликали Росію припинити втручатися у демократичні системи інших країн, виконувати свої зобов’язання в галузі прав людини, розслідувати і пояснити «використання хімічної зброї на своїй території» (очевидно, мається на увазі отруєння опозиціонера Олексія Навального), припинити «системні переслідування» незалежних ЗМІ та громадянського суспільства, а також притягнути до відповідальності тих, хто з території Росії здійснює кібератаки.

У заяві також мовиться про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і міститься заклик до відведення російських військ від східних кордонів України та з окупованого Донбасу. «Ми переконані, що Росія – учасник конфлікту на сході України, а не посередник», – мовиться у комюніке. У ньому йдеться також про необхідність забезпечити виконання Мінських угод.

У документі міститься заклик до білоруської влади вступити в діалог з громадянським суспільством і провести в країні нові вибори. Також мовиться про нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Прикладом грубого порушення прав людини в країні лідери G7 назвали вимушену посадка в аеропорту Мінська літака Ryanair, після якої був заарештований опозиційний блогер Роман Протасевич.