Україна – серед основних тем засідання «Групи семи» з міжнародних питань, заявила Урсула фон дер Ляєн

«Група семи» підтримує територіальний суверенітет України і готова допомагати у проведенні реформ. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фонд дер Ляєн за результатами обговорення питань Східного партнерства ЄС, що відбулось в суботу в рамках засідання «Групи семи», присвяченого міжнародній політиці.

Вона відзначила: «Україна – серед основних питань нашого спільного порядку денного» і наголосила на важливості для України будувати потужні інституції, засновані на верховенстві права.

Посадовиця ЄС наголосила на спільній міжнародній відповіді на дії Росії: «В той час, як Росія продовжує завдавати шкоди європейському порядку безпеки, ми можемо розраховувати, що потужний трансатлантичний Альянс дасть на це відповідь».

Лідери «Гурпи семи» також занепокоєні через ситуацію в Білорусі і працюють над посиленням ефективності санкцій проти режиму Лукашенка, зауважила фон дер Ляєн. Зокрема, «ЄС працює над інвестиційном планом у 3 мільярди євро на підтримку майбутньої демократичної Білорусі».

У ці вихідні лідери країн «сімки» та ЄС проводять засідання в британському Корнуолі.