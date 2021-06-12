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Лідери G7 схвалили план дій для підтримки держав з низьким або середнім рівнем добробуту

Учасники акції протесту на захист навколишнього середовища у Корнуоллі, Велика Британія, 12 червня 2021 року

Лідери країн «Групи семи», які проводять саміт у британському Корнуоллі, заявили про схвалення плану дій для підтримки держав з низьким або середнім рівнем добробуту.

Ця підтримка буде спрямована насамперед на будівництво об’єктів інфраструктури. В аналогічний спосіб у країнах Африки та Азії діє Китай, на конкуренцію з яким спрямовані плани «Групи семи».

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон підтримує план, який має стати більш ефективним, ніж китайська програма.

У заяві учасників саміту сказано, що вони запропонують «співпрацю, засновану на принципах прозорості та партнерства».

Деталі плану фінансування інфраструктурних проєктів залишаються невизначеними. Канцлер Німеччини Анґела Меркель сказала, що «Група семи» ще не досягла рівня, з якого можна було б починати фінансування такої ініціативи.

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