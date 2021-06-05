«Група семи» досягла «історичної» домовленості про корпоративний податок для глобальних компаній

Міністри закордонних справ країн-членкинь «Групи семи» пообіцяли зобов’язатися встановити для глобальних компаній корпоративний податок мінімум у 15 відсотків.

Таким чином вони схвалили підтриманий США план, що має на меті змусити глобальні компанії, в першу чергу ті, що працюють у всьому світі завдяки інтернетові, такі, як Google, Facebook чи Amazon, платити більше в бюджети країн, спустошені через пандемію.

«Ми… зобов’язуємося запровадити мінімальний глобальний податок на рівні принаймні 15 відсотків на рівні окремих країн», – мовиться в заяві, оприлюдненій на завершення їхньої дводенної зустрічі в Лондоні.

«Група семи» промислово розвинених країн – Велика Британія, Італія, Канада, Німеччина, США, Франція і Японія – сподіваються досягти остаточної домовленості про це на розширеній зустрічі міністрів фінансів країн-членкинь «Групи двадцяти», мовиться також у заяві.

Рішення було ухвалене на заклик президента США Джо Байдена запровадити єдину мінімальну ставку корпоративного податку на такі компанії в 15 відсотків. Цей заклик підтримали такі країни, як Франція чи Німеччина, а також Міжнародний валютний фонд.

Країни, які підтримують такий податок, заявляють, що необхідно зупинити змагання між країнами за те, яка з них зможе запропонувати таким великим корпораціям найнижчу ставку оподаткування – адже нині вони платять ці податки за місцем реєстрації свого головного бюро. Як кажуть ці країни, глобальний мінімум у 15 відсотків, який би такі компанії платили в кожній країні з тих прибутків, які там отримують, зупинить такі перегони за найнижчі корпоративні податки в час, коли уряди витратили суми в трильйони доларів на боротьбу з COVID-19.

На цей час такі місцеві податки для глобальних корпорацій уже запроваджені в низці країн.

В Україні Верховна Рада 3 червня ухвалила закон, який передбачає оподаткування податком на додану вартість електронних послуг, наданих компаніями-нерезидентами. Цей закон іще не набув чинності. Його неформально охрестили «податком на Google» – хоча якраз ця пошуково-рекламна система, як і низка інших, діють в Україні через зареєстровані в державі представництва-резиденти, які вже сплачують належні податки.