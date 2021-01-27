«Податок на Google». Депутати хочуть зобов’язати інтернет-гігантів платити податки в Україні

Верховна Рада хоче запровадити механізм, який зобов’яже світових інтернет-гігантів, котрі працюють в Україні, сплачувати податки до бюджету України.

Відповідний законопроєкт № 4184 у першому читанні планують розглянути на засіданні Верховної Ради в середу 27 січня.

За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, законопроєкт не вводить новий податок, а передбачає зручну форму сплати податку на додану вартість для цифровіх гігантів та транснаціональних корпорацій, які надають послуги в електоронній формі на території України.

«У нас склалася бсолютно неприпустима ситуація, коли корпорації які заробляють великі гроші на території України, взагалі не сплачують податків. Українські компанії, що працюють в Україні і надають аналогічні послуги, сплачують податок, а закордонні компанії – не сплачують. Ми обговорювали цей законопроєкт з представниками Facebook та інших компаній і ще будемо його обговорювати до другого читання. Ми знаємо, що Facebook» сплачує такий податок у більш ніж 20-ти країнах світу, зокрема у країнах ЄС, Японії та Росії», – сказав Данило Гетьманцев у коментарі Радіо Свобода.

За словами Гетьманцева, лише від рекламних послуг онлайн, Україна може отримати 3 мільярди гривень на рік.