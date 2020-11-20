Протести ФОПів: як відповість влада? | Свобода Live

Цього тижня підприємці штурмували Верховну Раду України. Учасники мітингу вимагали від депутатів ухвалити законопроєкти, як вони кажуть, на захист спрощеної системи оподаткування, зокрема відтермінувати запровадження касових апаратів (РРО) для певних категорій ФОПів, але Верховна Рада провалила голосування. Відбулися сутички між підприємцями і поліцією. Чи мають рацію ФОПи у своїх вимогах і якими будуть подальші дії влади, розбираємося у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Павло Кухта, керівник з політичних питань Київської школи економіки;

Данило Гетьманцев, народний депутат України («Слуга народу»);

Ніна Южаніна, народна депутатка України («Європейська солідарність»);

Олександра Кужель, ексголова Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва, колишня народна депутатка трьох скликань;

Сергій Верланов, голова Державної податкової служби у 2019–2020 роках;

Сергій Доротич, голова руху «SaveФОП»;

Рон Лувіщук, член ради Асоціації малого та середнього бізнесу Естонії.