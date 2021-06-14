У Брюсселі стартує саміт НАТО

У Брюсселі 14 червня відбудеться саміт НАТО. Члени НАТО не зустрічалися віч-на-віч від 2018 року через пандемію коронавірусу і нині мають значну кількість тем для обговорення, зокрема виведення військ з Афганістану, відносини з Росією і Китаєм та витрати на оборону.

Напередодні саміту генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що зустріч відбудеться «у вирішальний момент для альянсу і для нашої колективної безпеки» і є «унікальною можливістю» відновити зв’язки.

У Бельгії, зокрема, перебуває президент США Джо Байден, продовжуючи європейську поїздку, присвячену відновленню відносин із трансатлантичними партнерами Вашингтона після чотирьох років президентства його попередника Дональда Трампа. Байден приєднається до саміту з лідерами всіх 30 членів альянсу.

Протягом свого чотирирічного терміну президентства Трамп часто критикував НАТО і навіть погрожував вийти з альянсу.

Водночас Байден, від’їжджаючи із саміту G7, проголосив, що Сполучені Штати «повернулися» і відновлюють зв’язок зі своїми союзниками.

«Ми повинні реагувати на багато загроз і викликів одночасно», – сказав Столтенберґ на брифінгу перед самітом 11 червня.

Однією з головних цілей саміту буде досягнення прогресу щодо нової стратегічної концепції, відомої як НАТО-2030, яку почали розробляти після того, як Трамп поставив під сумнів актуальність альянсу. Очікується, що нові рамки будуть схвалені в 2022 році.

Востаннє НАТО оновлювало свої цілі в 2010 році, а Столтенберґ заявив, що загрози безпеці і виклики, які постали зараз, відтоді змінилися.

31 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що участь партнерів НАТО, України і Грузії, у червневому саміті не передбачена, оскільки він триватиме тільки один день.

Він зазначив, що зустріч може відбутися наступного разу, коли буде більше часу. Можливої дати такої зустрічі генсекретар НАТО не назвав.

Пізніше Столтенберґ заявив, що саміт НАТО підтвердить підтримку євроатлантичних прагнень України і Грузії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна не може зрозуміти, як можна не знайти формату участі Києва в саміті НАТО.

Влада України закликає НАТО ухвалити рішення про План дій щодо членства для Києва.

Віцепрем’єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 8 червня заявила: Київ розраховує, що в грудні 2021 року на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО лідери цих проінструктують своїх дипломатів щодо подальших кроків у напрямку ПДЧ для України.

На початку квітня президент України Володимир Зеленський публічно відповів генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенберґу на його заяву про підтримку України на тлі концентрації російських військ уздовж українського кордону, заявивши, що ПДЧ (план дій щодо членства в альянсі) для України «стане справжнім сигналом для Росії».