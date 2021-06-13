Президент Байден підсумував на пресконференції триденний саміт G7 – основні моменти

Президент Байден за підсумками триденного саміту Групи семи індустріалізованих держав Заходу в Корнволлі провів пресконференцію, під час якої привітав досягнення зібрання світових лідерів, повідомляє СNN.

Серед іншого, учасники саміту домовились про наступні кроки: