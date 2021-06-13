Президент Байден підсумував на пресконференції триденний саміт G7 – основні моменти

Президент Байден за підсумками триденного саміту Групи семи індустріалізованих держав Заходу в Корнволлі провів пресконференцію, під час якої привітав досягнення зібрання світових лідерів, повідомляє СNN.
Серед іншого, учасники саміту домовились про наступні кроки:
- Члени «Групи семи» нададуть понад мільярд доз вакцин бідним країнам. За словами Байдена, США передадуть пів мільярда доз вакцини Pfizer, які вже були закуплені. Також він пообіцяв надати додаткові кошти у програму COVAX. За його словами, 200 мільйонів доз будуть надані вже до кінця цього року, ще 300 мільйонів – у першій половині наступного. «Ми погодились працювати разом з тим, щоб світ був краще підготовлений розпізнавати та боротися з пандеміями у майбутньому. Тому що у майбутньому будуть пандемії», – сказав Байден.
- За словами Байдена, лідери G7 підтримали глобальний мінімальний податок розміром 15%. «Забагато корпорацій здійснювали діяльність, яку фактично можна назвати «заощадженням на податках», вирішуючи, що вони будуть платити набагато менше в інших податкових середовищах по всьому світі», – заявив Байден. Він наголосив, що зробить все, щоб переконатися, що по всьому світу є принаймні мінімальний податок, який корпорації платитимуть з їхніх прибутків.
- «Група семи» погодилась допомогти забезпечити потребу у понад 40 трильйонів доларів, необхідних для створення інфраструктури у країнах світу на шляху розвитку. За словами Байдена, G7 надасть підтримку проєктам у чотирьох ключових галузях – кліматичній, охороні здоров’я, цифрових технологіях та гендерної рівності.
- Президент Байден також заявив, що члени «Великої сімки» висловили відданість повністю припинити використання державних коштів для вугільної промисловості по всьому світу вже до кінця цього року. Він назвав перехід до чистої енергетики «невідкладним та ключовим» для подолання кліматичних змін.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ